Vålerenga får med seg to sør-afrikanere på prøvespill i Marbella

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Tidligere på dagen tirsdag skrev Dagsavisen at Vålerenga fikk med seg to prøvespillere til Marbella, i tillegg til at de håper å få signert 1-2 nye spillere permanent før avreisen som er på mandag.

– Vi kommer til å ha med oss noen vi skal få sett på der nede som vil være med oss under hele oppholdet. De gangene muligetene byr seg for å ta inn spillere på prøve, for å se om det er en match, er det viktig at vi gjør det. Det er ofte enklere med de vi kan ha med oss, der ting er lagt mer tilrette i forkant. Hvis alle parter er fornøyde, og både spillerne og vi synes det fungerer er det bare å trykke på knappen, sa Geir Bakke til Dagsavisen tirsdag.

Tester sør-afrikanere

I podkasten «Trikkeligaen», som ble spilt inn noen timer senere på dagen med VIF-trener Petter Myhre, letter han litt mer på sløret om de to prøvespillerne klubben får med seg.

– Vi får med oss to sør-afrikanske spillere, som spiller i Sør-Afrika til daglig. Den ene er en midtstopper og den andre spiller på midtbanen. Nå husker jeg ikke helt alderen på dem i hodet, men stopperen er vel en 26-27 år, mens midtbanespilleren er en 22-23 år. Det betyr at de ikke er helt unge talenter, og hvis det passer både for oss og for dem er de tiltenkt å gå rett inn på førstelaget, forteller Myhre i podkasten som blir sluppet onsdag morgen.

Myhre sier at de leter mest i det norske markedet, men at de gjennom kontakter og agenter også er åpne for å ta inn spillere fra utlandet. Som for eksempel sør-afrikanerne som er med til Marbella.

– Det er klart at vi har best oversikt over det norske markedet. Etter nedrykket går det også mye på hvem vi kan få inn som ønsker å komme hit, og hva vi kan tilby. Det er nok litt enklere også i det norske markedet, da vi kan ønske oss mange spillere, men hvis de ikke vil til oss hjelper jo ikke det noe. Det koster oss litt også å betale for å få inn prøvespillerne under oppholdet på Marbella, men vi har vurdert oppsiden til å være så stor at vi har valgt å gå for den muligheten, sier Myhre.

Konkrete bud til vurdering

VIF-treneren forteller også at de har lagt inn konkrete bud på spillere som de venter på svar fra, når det kommer til de 1-2 spillerne som klubben ønsker å signere permanent før avreise.

– Vi har kommet så langt at vi har sagt at vi ønsker å gå for vedkommende, og har lagt inn et bud, og nå er det opp til motparten å komme med et svar. Det er mange ting som kan velte en overgang, men nå er det opp til klubb og agent/spiller å svare ja eller nei, forteller Myhre som ikke ønsker å si noe mer om posisjon eller hvilken klubb det er snakk om:

– Det får dere nesten bare vente å se, sier Myhre og ler.

En ting han imidlertid var klar på, og som Vålerenga har snakket om tidligere, var hvilke spillere de er på utkikk etter.

– Vi har sagt at vi skal ha inn to defensive spillere, og fortrinnsvis to midtstoppere. Vi ønsker dobbel dekning på hver plass, og akkurat nå har vi bare to midtstoppere i Aleksander Hammer Kjelsen og Aaron Kiil Olsen. Så er det naturligvis slik at hvis vi bare finner én midtstopper, men vi også finner en knakende god venstreback, kan vi naturligvis flytte Martin Kreuzrigler inn som stopper for å ha dekning der, sier Myhre.

Demper presset på Rijks

Det samme gjelder også på topp, som Geir Bakke også snakket om til Dagsavisen tidligere tirsdag.

– Nå har vi to spisser i laget, i Jones (El-Abdelloui) og Mees (Rijks). Hvis vi skal hente inn en spiss så må den spissen være bedre enn de vi har fra før. Vi skal ha inn en offensiv spiller, men om vi bare finner en god kantspiller og ikke en spiss, går vi for den kantspilleren og bruker Jones og Mees på topp, sier Myhre som er var med å legge for mye press på den nysignerte nederlenderens skuldre.

– Mees er fortsatt veldig ung, så vi må gi han tid til å tilpasse seg et nytt land, en ny kultur og nye lagkamerater, forteller VIF-treneren.

I podkasten snakker han også om PostNord-laget, utviklingen av klubbens unge spillere og hvordan de ønsker å bygge spillergruppa. Han snakker om klubbstyrt kontra trenerstyrt spillestil, agentutviklingen med tanke på spillerlogistikk, skulderputer i Strømmen-draktene, Omar Bully og Adrian Kurd Rønning, og selvsagt om sin egen sønn Tobias som har gått til Lyn.

VIF møter forøvrig Fredrikstad til treningskamp i Vallhall fredag.

