Skeids måltørke: Prøver og feiler på spissplass

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): For verken i den første eller andre kampen av OBOS Supercup, mot Grorud og Nordstrand, har Skeid skapt veldig mye.

Lørdag ble det 0-2-tap for 3. divisjonslaget Nordstrand på Nordre Åsen, nesten uten å ha skapt en eneste sjanse.

I åpningskampen av supercupen mot Grorud var det Emil Tjøstheim og Torje Naustdal som startet på topp, mens det var Sarpsborg 08-prøvespiller Aridon Racaj som spilte på spissplass mot Nordstrand, sammen med Torje Naustdal og Usman Shahid.

Kanskje ny spiss?

Spørsmålet mange stiller seg nå er hvem som skal score målene for Skeid. Racaj, som har aldersbestemte landskamper for Norge sitt G17-landslag fra 2022, gjorde en brukbar figur mot Nordstrand, men hadde nok ikke fått mer enn 5 på børsen.

Og apropos Racaj:

– Han hadde en fin treningsuke forrige uke, og jeg har fått et positivt inntrykk av han, både som type og fotballspiller. Vi får se hvor det går hen. Vi er i en samtale med ham og vurderer om han passer inn hos oss. Det er mye som spiller inn der, og vi i trenerteamet må diskutere før vi tar en beslutning, sier Skeid-trener Vilde Rislaa til Dagsavisen.

Hva så med Johnny Per Buduson? Han har ikke vært å se i oppkjøringen ennå. Spissen, som scoret fire mål sist sesong og vært førstevalget på topp når han har vært skadefri, er et usikkert kort. Rislaa er svært ordknapp på spørsmål om ham:

– Buduson trener de dagene han har anledning til det. Vi får se om han er tiltenkt å være med i 2024, men han trener og holder seg i form, sier hun.

Dagsavisen har prøvd å komme i kontakt med Buduson, uten hell.

Johnny Buduson (t.h.) og Skeid bommet på mye i fjor. Det er helt uvisst om han spiller for Skeid i år. (Vidar Ruud)

Der skoen trykker

Dagsavisen har også fått opplyst at Skeid har vært meget interesserte i Fitim Azemi, som ble hentet til Ullern av tidligere Follo-lagkompis Anders Lübeck. Azemi scoret åtte mål på 15 kamper for Ullern i 2. divisjon på høsten i fjor og vet hvor målet står, men det virker ikke sannsynlig med noen overgang per dags dato.

På spørsmål om hvordan troppen ellers ser ut, svarer hun:

– Den begynner å bli nokså komplett. Jeg ønsker målscorere inn, enten ving eller spiss eller begge deler. Det er der skoen trykker, og der vi bruker mesteparten av vår energi eksternt. Men det blir viktig å beholde litt ro og, for det begynner å røre seg i Eliteserien og OBOS-ligaen snart. Det er først da vi hogger til, sier hun.

Det er ellers verdt å merke seg at Ole Sebastian Sundgot, som signerte ut sesongen i fjor sommer og spilte stort sett alt som spiss, har gått til Brattvåg. Noa Williams, kantspilleren som kom på lån fra FFK og var god med to mål og to målgivende, er tilbake i Fredrikstad, mens kantspiller David Hickson har gått til KFUM og Simen Kvia-Egeskogs utlån er avsluttet. Han er tilbake i Viking.

– Ikke farlig å feile

Om de 180 minuttene mot Grorud og Nordstrand sier hun:

– Vi skal absolutt ikke krisemaksimere. Vi jobber godt sammen. Det er en skuffet gjeng etter de to kampene, men vi må se det i en del av en større prosess. Vi har satt et mål. Vi skal jobbe målrettet med tydelige tiltak hele veien for å bli bedre. Det er ikke farlig å feile hvis man lærer av det. Det er det ingen krise i, sier hun og fortsetter:

– Det er ikke nå vi skal vinne fotballkamper, selv om det selvfølgelig er en bonus. Det viktigste er å stå i de prosessene og ha troen på det vi skal, og hvor vi skal. Det kommer til å bli bra, avslutter hun.

Skeid spiller sin enste treningskamp kommende lørdag, mot Kongsvinger i Kongsvinger-hallen.





---

FAKTA

Fredag 19. januar: Raufoss – Skeid 2–1 kl. 13.00 (Raufoss storhall)

Torsdag 25. januar: Skeid – HamKam 2–5 kl. 12.30 (LSK-hallen)

Søndag 28. januar: Grorud – Skeid 0–0 kl. 13.00 på Grorud (første runde i Obos Supercup)

Lørdag 3. februar: Skeid – Nordstrand 0–2 på Nordre Åsen (andre runde i Obos Supercup)

Lørdag 10. februar kl. 14.00: Kongsvinger – Skeid i Kongsvinger storhall (treningskamp)

Lørdag 17. februar: Skeid – Eidsvoll Turn kl. 14.00 på Nordre Åsen (fjerde runde i Obos Supercup)

Fredag 23. februar kl. 14.30: Skeid – Tromsdalen på Nordre Åsen (treningskamp)

Onsdag 28. februar: Skeid – Lørenskog kl. 18.00 på Nordre Åsen (femte runde i Obos Supercup)

Lørdag 9. mars: Arendal – Skeid kl. 15.00 på Norac stadion. (sjuende og siste runde i gruppespillet i Obos Supercup)

** Går Skeid videre fra gruppespillet, er det semifinaler søndag 17. mars og finale i Vallhall fredag 22. mars.

*** I tillegg blir det en mulig treningskamp mot Kjelsås (29. mars). Det er ikke helt avklart

---

