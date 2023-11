Spådd ned mot 17 effektive minusgrader til VIFs skjebnekamp: – Jeg elsker det

INTILITY ARENA (Dagsavisen): I motsetning til i langrenn har ikke NFF noen kuldegrense for hvor kaldt det skal bli før kampene blir utsatt eller avlyst. Spillerforeningen FIFPRO har en anbefaling om å ikke trene eller spille i minus 15, og på flere stadioner denne helga er det spådd effektive kuldegrader langt under det.

– Jeg har alltid blitt fortalt at det var regler, men det er kanskje bare en anbefaling. Hvis det hadde vært helseskadelig, hadde sikkert kampene blitt utsatt. For oss er det ikke så tungt for selve pusten, da vi ikke må pushe oss så langt ned i kjelleren over så lang tid som for eksempel langrennsløperne må. For oss gjelder det å kle oss litt bedre, så skal nok det gå fint, sier Vålerengas Fredrik Oldrup Jensen til Dagsavisen.

Sjøeng elsker kuldekamper

Midtbanemannen, som har spilt stopper hele sesongen, sier at han alltid blir kald på høyre stortå, men at det stort sett ellers går greit å spille i kalde temperaturer.

– Jeg skulle gjerne heller spilt i ti plussgrader, men nå er det engang meldt det det er meldt. Det får vi ikke gjort så mye med, annet enn å forberede oss på det så godt vi kan. Jeg husker vi spilte borte mot Tromsø da det var flere minusgrader der ett år, men at det kan krype ned mot minus 17 grader, det tror jeg ikke jeg har vært borti før, forteller Oldrup Jensen.

En som ikke har noe problem med kulda, til tross for at han stort sett er den som står mest i ro på banen, er VIF-keeper Magnus Sjøeng.

– Jeg elsker det å spille når det er kaldt. Jeg skal ikke skryte på meg at det er digg å spille fotball når det er ti minusgrader og kaldere, men jeg gjør heller det enn å spille kamper når det er for varmt. Så jeg skal klare meg fint bak der, sier Sjøeng til Dagsavisen.

– Har gått til innkjøp av kuldekrem

VIF-keeperen fikk oppleve en liten forsmak av helgens temperaturer på Hamar, der han var nokså arbeidsledig den første timen, før han måtte gjøre det HamKam-stopper Brynjar Bjarnason omtaler som en av årets redninger.

– Du må holde deg litt i bevegelse selv, og sørge for at du er varm nok til å gjøre den jobben du skal når du først må i aksjon. På en måte kan en jo håpe på at jeg får litt å gjøre mot Tromsø, som jo gjør at det blir lettere for meg å holde varmen, men på den andre siden håper jeg jo også at jeg får minst mulig å gjøre. Selv om det blir kaldere for min egen del, sier Sjøeng og ler.

Etter kampen på Hamar sist, har han uansett tatt grep inn mot den siste serierunden med temperaturer tosifret under null.

– Jeg har gått til innkjøp av en kuldekrem for å bruke i ansiktet. Det var kanskje det største problemet sist, at jeg ble så kald i ansiktet. Så det har jeg gjort, også blir det jo å ha på seg ull under drakta da. Så mye mer enn det får du ikke gjort, sier Sjøeng som forteller at han ikke har noen ekstra varme i skoene.

Siste serierunde kan bli utsatt

Det er ikke bare for Vålerengas del at gradestokken truer. Det gjør den også i høyeste grad på Marienlyst, der det er spådd ned mot 20 effektive kuldegrader. Det kan også få en innvirkning på Vålerengas kamp, siden alle kampene i nedrykksstriden og opprykkstriden skal spilles samtidig i den siste serierunden. Det er noe som bekymrer NFF.

– Det blir ekstra viktig å få gjennomført disse kampene samtidig i den siste serierunden. Det er det som er den store ekstra dimensjonen oppe i dette. Hva som eventuelt skjer hvis en kamp ikke kan bli avholdt til oppsatt tid får vi ta når den kommer. Det er klart det vil være et uheldig scenario, men det kommer litt an på hvilken kamp det er snakk om, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV2.

VIF-trener Geir Bakke har ikke tatt stilling til om de skal gjøre noen ekstra forberedelser med tanke på kulda, eller tenkt så mye på at kampen kan bli utsatt.

– Vi kommer til å snakke med det medisinske teamet vårt, og høre hva det å spille en kamp i så kaldt vær innebærer rent praktisk for spillerne. Så blir det nok kanskje tatt noen ekstra grep rundt bekledning og på oppvarmingen, men når man er i gang så er man i gang. Hvordan temperaturen er da, har ingen påvirkning på hva tenker, forteller Bakke til Dagsavisen.

Føler med supporterne

I Premier League har enkelte kamper blitt utsatt på grunn av kalde temperaturer og dårlig vær, men det har vært mest med tanke på supporterne og ikke spillerne utpå banen.

– Jeg skjønner at det ikke bare er kos å sitte på tribunen og se på en kamp når det er så kaldt. Men om kampen ikke bør spilles eller ikke på grunn av det må noen andre ta stilling til. Vi som spiller har nok å tenke på inn mot Tromsø-kampen, sier Oldrup Jensen som likevel føler med supporterne som må holde ut til langt ut i desember.

– For vår del er det kanskje det at ballen oppfører seg litt annerledes som er det vi merker mest. Den blir litt mer død, og du får ikke det samme svaret fra ballen som du får på sommeren. Når det er sagt tar jeg gjerne heller flere kamper på sommeren enn vi har nå, for å unngå det at vi må avslutte de siste kampene i serien og eventuelt kvalik med temperaturer ned mot minus 17, forteller Oldrup Jensen.

