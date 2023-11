Hadde aldri sett for seg VIF i dagens situasjon: – «Glad» jeg kunne hjelpe

BRISKEBY (Dagsavisen): Etter at Brynjar Bjarnason ble kjøpt inn for å tette Vålerengas forsvar, mistet islendingen plassen på både Vålerenga og landslaget samtidig som han fikk korona forrige sesong. Det var en mentalt veldig tung tid for islendingen, som slo litt tilbake mot slutten av sesongen. Likevel ble det med den ene sesongen og 14 kamper i ligaen for Bjarnason, som i vår ble solgt til HamKam.

– Siden jeg forlot Vålerenga, har jeg ikke brukt mye energi på å tenke hva som har skjedd der. Du får med deg litt, men jeg har tenkt langt mer på vår egen situasjon og hvordan vi skulle berge plassen. Det klarte vi før oppgjøret mot Vålerenga, og det var en enorm lettelse for alle i HamKam, og gjorde at vi kunne gå inn i kampen mot dem uten så mye press på oss, forteller Bjarnason til Dagsavisen.

Les flere saker om Vålerenga

Synes Klanen fortjener Eliteserien

På Vålerenga derimot er det et enormt press. Både før kampen på Briskeby, men også inn mot den siste serierunden. Selv med seieren på Hamar står Vålerenga i akutt fare for nedrykk før siste serierunde. Det hadde den tidligere VIF-stopperen aldri sett for seg da han forlot klubben.

– Jeg tror nok ikke jeg er den eneste som ikke så det her komme. Før sesongen hadde jeg absolutt trodd de skulle komme høyere på tabellen, men fotballen kan være uforutsigbar som det her noen ganger. Vålerenga startet dårlig og har vært på etterskudd hele sesongen, og når ting går sånn på tverke sitter det også mye mentalt. Det kan være veldig tøft, da det er mye press på deg som spiller når du spiller for en av de største klubbene i landet, forteller Bjarnason.

Det fikk han selv merke forrige sesong, men selv om han ikke fikk det helt til å stemme i Vålerenga, har han ingen vonde ord å si om verken klubb eller supportere. Snarere tvert i mot.

– For Vålerenga var kampen mot oss en av de største kampene i sesongen, og det syntes på Klanen. Vålerenga har en av de beste supportergrupperingene i landet, og fortjener at laget leverer bedre prestasjoner enn det laget har klart i år. De har alltid spillernes rygg og presterer bra hver eneste helg, så for deres del håper jeg VIF berger plassen, sier islendingen.

[ VIF med alt i egne hender: – Håper vi kan betale fansen tilbake med ny kontrakt ]

– En av mine viktigste VIF-bidrag

Ei heller lagkamerat og tidligere VIF-spiss Henrik Udahl så dagens situasjon komme.

– Jeg har ikke brydd meg så mye om Vålerenga etter at jeg reiste derfra, da vi har hatt mer enn nok med å tenke på oss selv og berge plassen. Men jeg tror ingen hadde forventet at de skulle være i en slik situasjon, og at kampen i dag skulle være så viktig for dem, forteller Udahl til Dagsavisen.

Begge synes det var kjekt å se igjen noen gamle kjente, selv om Bjarnason ikke ønsket å være så gavmild med fjorårets lagkamerater.

– Det er alltid kjekt å se igjen venner og kjente du har tilbragt mye tid sammen med, men du glemmer det fort når du kommer på banen. For min del endte det vel med en av mine viktigste bidrag for Vålerenga, så det er da noe, sier Bjarnason litt på fleip.

Også Henrik Udahl møtte gamle lagkamerater da Vålerenga fikk med seg en særdeles viktig seier på Briskeby (Geir Olsen/NTB)

[ Reidar Sollie: Slå Tromsø, ta juleferie og si velkommen til Eliteserien 2024 ]

Utallige scenarioer i spill

Stopperen var nemlig veldig delaktig da Vålerenga endelig fikk hull på byllen mot slutten av den andre omgangen. Det var nemlig han som ikke klarte å kontrollere innlegget fra Simen Juklerød, før han taklet ballen fra Henrik Bjørdal og rett i beina til Andrej Ilic som enkelt kunne bredside inn 1-0.

– Jeg prøvde å klarere ballen etter at Bjørdal hadde tatt den, og den klareringen gikk via beinet hans og endte opp hos spissen dere som scoret. Det var selvsagt uheldig for meg og uflaks for oss, men sånn sett kan du jo si at jeg fikk en målgivende på den scoringen ja, sier Bjarnason.

Den scoringen kan vise seg å bli gull verdt for Vålerenga, da nedrykkskabalen før den siste runden bare har blitt jevnere og jevnere etter helgens runde.

Hele fire lag kan rykke direkte ned fra Eliteserien kommende søndag, i tillegg til at det hele kan bli avgjort både på målforskjell og antall scorede mål. Vålerenga kan uansett ikke rykke ned med seier, men kan også berge seg ved uavgjort og faktisk også klatre opp på kvalifiseringsplass ved tap.

– Vi har vært med i nedrykksstriden en god stund nå, og forventet at det skulle bli jevnt helt inn. Nå er det mange lag som er involvert før siste runde, og det kan gjøre det lettere for oss. Det blir tøft å slå Tromsø, men vi må bare gå ut og vise at vi ønsker å beholde plassen og tørre å være oss selv, sier Daniel Håkans før den ekstremt nervepirrende avslutningsrunden søndag.

[ Nedrykkskabalen: Her er variablene som kan redde VIF selv om de ikke vinner ]