I dagene foran avspark mot Tromsø søndag klokka 17.00 blir det nesten hermetisk lukket på Intility Arena. Torsdag, fredag og lørdag stenger man alle treninger for media og gir heller ingen intervjuer. Det begrunnes med at all energi skal brukes internt. Det har de full anledning til. Om det gir noen fordel har vi ikke svaret på før søndag kveld.

Mer oppsiktsvekkende er det at laget har en kaptein i Stefan Strandberg som har lukket alle dører ut i offentligheten, både i klubb og landslag. Han ville ikke gi noen intervjuer før kampene mot Stabæk og HamKam og heller ikke etterpå. Samme strategi ble fulgt på siste landslagssamling, selv om han ikke spilte et eneste minutt. Hvis det ligger i kapteinsrollen i VIF at han også skal være et ansikt utad, er den funksjonen skrinlagt.

Fotball er fysikk og mental styrke i skjønn forening og akkurat nå er det mer psykologi enn noen gang på Oslo øst. Men det er mange forskjellige teorier om hvordan man skal håndtere stressituasjoner. Tiltakene viser at stressnivået i Vålerenga er skyhøyt. Slår ikke laget Tromsø, rykker de antakelig ned. I så fall blir det norsk fotballs største negative overraskelse i 2023.

Også kampen mot HamKam søndag var en kritisk kamp for Vålerenga. Da hadde de åpenbart klart å trykke på noen knapper som frigjorde energi. Spillerne så mindre stresset og mindre engstelige ut enn i kampen før. Vi fikk se et mer spillende lag som klarte å skape sjanser mot etablert forsvar, i hvert fall i en omgang. Gevinsten var at de vant for første gang siden 1. oktober. Med all den positive energien det skaper.

Søndag må Vålerenga klare noe de ikke har klart før i år: Å vinne to seriekamper på rad. De har sin egen matchball mot et sølvjagende Tromsø med den rekke Oslospillere på laget. Tromsø kommer til kampen med alt å vinne. Det vil bli en ny fantastisk ramme med kuldegrader, folkefest og nerver i helspenn i skjønn forening. Vi liker at Vålerenga stenger seg inne. For det beskriver noe. Kanskje hadde det motsatte, å ufarliggjøre situasjonen totalt, hatt bedre effekt. Supportere flest gir blaffen i om spillerne snakker, bare de spiller og vinner kamper. Ingen har fasiten. Den framgår bare av tabellen søndag kveld.

