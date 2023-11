Prikkskyting av Tromsdalen sjokkerte Lyn. - Dette kan vi snu

NADDERUD STADION (Dagsavisen): Lyn var spillemessig det beste laget i den første kvalifiseringskampen for opprykk, men laget utnyttet ikke sjansene. To praktskudd av Tromsdalen etter pause gir hjemmelaget fordel foran returoppgjøret søndag. For Lyn handler det om å våge like mye som på Nadderud. Men utfordringen er stor.

Da Lyn skulle avgjøre kampen, kontret Tromsdalen og innbytter Adrian Sandbukt dundretinn seiersmålet fra 20 meter. Hans beste treff noensinne?

Det var Lyns første tap siden 16. september da det ble 1-2 for Grorud.

- Dette er ikke avgjort. De var effektive, vi var det ikke. Det kan snu, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Var oppe i 2019

Tromsdalen rykket ned fra OBOS-ligaen i 2019 og lever godt i skyggen av Tromsø på den andre siden av Tromsøbrua.

Når Lyn kommer dit til returkampen søndag, får de se et nytt og praktfullt anlegg til 400 millioner kroner.

Det skulle gjerne Lyn hatt. I år har de hatt sju treningssteder og tre hjemmebaner.

Men tilbake til hendelsene på Nadderud, dit denne kampen ble flyttet.

Kom med tre strake tap

Tromsdalen kom hit med tre strake serietap, men det spilte ingen rolle da de stilte med svært unge lag i de kampene. Det er tross alt en måned siden det ble klart at de skulle ut i denne kvalifiseringen.

Første sjanse ble servert av Tromsdalens forsvar da de mistet ballen på vei ut. Andreas Hellum fikk ballen skrått ute på venstresiden, men dundret ballen i retning av Nadderudhallen.

TUIL svarte med kampens til da fineste angrep da laget fikk en dobbeltsjanse der Lyn-keeper Alexander Pedersen viste sine kvaliteter. Der kunne Didrik Hafstad sendt lborteaget i ledelsen.

Da viste Lyn deres varemerke med en klassisk opprulling som sendte OleBreistøl i fri posisjon. Men heller ikke han klarte å presse ballen ned,

Et friskt åpningskvarter i kuldegradene på Bekkestua!

Lyn overtok

Men derfra og ut omgangen etablerte Lyn seg på Tromsdalens halvdel og keeper Pedersen kunne konsentrere seg om å holde varmen. Men Tromsdalens forsvar holdt en stoisk ro i kritiske situasjoner slik at avslutningene ble få fra Lyns side.

Anders Bjørntvedt Olsen hadde noen gode innlegg da han kom seg fram på høyresiden. Det siste innlegget hans rett før pause skapte Lyns nest største mulighet, men headingen fra Andreas Hellum ble også for høy.

Dermed gikk lagene til pause og vi var langt unna den målfesten Lyn skapte lørdag.

Lyn gikk kraftig ut etter pause og Ole Breistøl hadde kanskje fått beskjed om å skyte kontrollert i stedet for over.

Vakre scoringer

I fin posisjon prøvde han å plassere ballen ned i hjørnet, men kraften ble for svak og TUIL-keeper Theodor Nilsen holdt i fast grep.

Men det viste seg at det bare var et forvarsel.

For igjen fikk vi et godt overlegg fra Anders Bjørntvedt Olsen, det endte på motsatt kant hos Ole Breistøl og nå siktet han enda bedre.

Rett opp i motsatt vinkel! Og da kjente vi at det gynget på hovedtribunen på Nadderud.

Prikkskyting

Lyn dominerte, Lyn skapte sjanser, men det hjelper jo lite når motstanderen scorer på sitt første angrep i omgangen.

Det var til gjengjeld vakkert. De dro seg gjennom Lyn-forsvaret, Marius Bustgaard Larsen flikket ballen ut til Didrik Hafstad som elegant skrudde ballen opp i motsatt hjørne utenfor keepers rekkevidde.

Da ble det plutselig synlig at det var bortesupportere på Nadderud også.

Lyn-supporterne holdt varmen på Nadderud. (Lise Åserud/NTB)

Og laget kunne faktisk tatt ledelsen like etter da samme Hafstad fikk av gårde en farlig heading, men Alexander Pedersen lå nede og reddet.

Lyn satte nesten som vanlig inn veteranen Ibba Laajab de siste 20 minuttene. Skulle 38-åringen bli en joker igjen?

Tromsdalen fikk sin målscorer skadet, og inn kom Adrian Sandbukt. Han dro til fra 20 meter, og der Lyn hadde skutt over gang på gang før pause skled ballen snorrett opp i vinkelen.

Hvis den scoringen avgjør opprykket, blir det et mål han aldri glemmer.

Dommer la til fem minutter, men Lyn maktet ikkeå slå tilbake. Men det kan de gjøre i løpet av 90 minutter søndag.

PS. Også i Norge er bortemålsregelen tatt vekk. Står det uavgjort sammenlagt etter kampen i Tromsdalen blir det ekstraomganger og eventuelt straffespark.

FAKTA

Kvalifisering til OBOS-ligaen onsdag, første kamp:

Lyn – Tromsdalen 1–2 (0–0)

Nadderud stadion: Ca. 1500 tilskuere.

Mål: 1–0 Ole Breistøl (52), 1–1 Didrik Hafstad (65), Adrian Sandbukt (83)

Dommer: Ali al Hatam, Skreia IL.

Gule kort: Isak Vik, TUIL.

Lyn: Alexander Pedersen – Håvard Meinseth, Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen – Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal, Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 71) – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 71), Ole Breistøl.

Returkampen spillesi Tromsdalen kommende søndag.

