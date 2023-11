Dette venter Lyn i Tromsdalen i dag

Tromsdalen vant den første kampen mot Lyn 2-1 på Nadderud stadion onsdag, og søndag ettermiddag spilles returkampen på TUIL stadion.

Der var det et kraftig snøfall lørdag, men 40 frivillige fra klubben gjorde en stor dungnadsjobb for å rydde arenaen for snø.

Og klubben melder på sine hjemmesider at kampen blir spilt som planlagt. Søndag er det meldt oppholdsvær og et par-tre minusgrader ved kampstart.

Lyn skapte mest

Lyn var spillemessig det beste laget i den første kampen, men Tromdsalen var mye mer effektive. Men Lyn må score i returkampen. Vinner Lyn 1-0 blir det ekstraomganger ettersom bortemålsregelen ikke teller.

- Dette ser vi lyst på. Vi gjorde en god prestasjon i den første kampen, så fortsetter vi slik, kan vi ta dette, sa Jan-Halvor Halvorsen til Dagsavisen etter den første kampen.

Han tok med seg laget til Tromsø lørdag og er mentalt forberedt på både kulde og snø.

- Været spiller ingen rolle. Deter alltid vær, sier Halvorsen.

Vinneren møter Hødd

Vinneren av dette oppgjøret møter Hødd over to kamper i finalen for opprykk til OBOS-ligaen.

Noen Lyn-tilhengere har tatt turen nordover, men mange vil bli samlet i en pub i Oslo sentrum for å følge kampen derfra. Lokalt er det godt billettsalg.

Enten er sesongen over for det tapende laget i ettermiddag, eller den fortsetter inn i julemåneden.

PS. Oslo kan få null, ett eller to lag i OBOS-ligaen neste år. KFUM Oslo rykket opp og Skeid rykket ned. Lyn kan komme opp fra 2. divisjon og Vålerenga kan komme ned fra Eliteserien.

---

FAKTA

Kvalifiseringen om opprykk til OBOS-ligaen spilles slik:

Onsdag 15.11: 18.00: Lyn - Tromsdalen 1-2 (Nadderud)

Søndag 19.11: 15.00: Tromsdalen - Lyn (TUIL Arena)

Vinneren møter Hødd, laget som ble tredje sist i OBOS-ligaen.

Søndag 26. november: Vinner Lyn/Tromsdalen - Hødd

Lørdag 2. desember: Hødd - vinner Lyn/Tromsdalen (Høddvoll)

---

