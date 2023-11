Lyn scoret ti i siste serierunde – må likevel ut i kvalik

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Der Lyn spilte årets første seriekamp for sesongen avsluttet de de også. Skeids hjemmebane var fylt til randen og Bastionen skapte en fantastisk atmosfære. Det lå til rette for fest. Det ble fest i form av fotball, for Lyn storspilte og scoret flotte mål.

De måtte vinne med fem mål mer enn Egersund, og innfridde i sin del av jobben med en 10-1-seier, selv om seieren utrolig nok burde blitt mye større. De hadde faktisk sjansene til å gå forbi Egersund selv om serielederen vant med fem.

Opprykksfesten blir likevel hos Egersund, som med sin seier rykker opp med et ett fattig plussmål ned til Lyn. Mye på grunn av målforskjellen de sikret seg mot Vålerengas skolebarn i forrige runde.

Åpne sluser

Speaker sa ingenting, men alle visste at Egersund hadde scoret to mål i løpet av de første fem minuttene. Dermed var forskjellen enda større omtrent før Lyn hadde kommet ordentlig i gang. De klarte ikke å sette Fram under press umiddelbart, for gjestene startet godt, men da det første målet kom åpnet slusene seg.

Andreas Helium var inne i startelleveren og det trekket lønnet seg. Han hælflikket igjennom Henrik Loholt Kristiansen som scoret det første etter 20 minutter. Målet kom på Lyns første virkelige sjanse, men etter dette kom de med kortere mellomrom. Begge backene Håvard Meinseth og Herman Solberg Nilsen dundret nedover flanken og kom til innlegg. Vingene selv slo også gode innlegg. Hellum ble fôret godt.

Ole Breistøl traff spissen på millimeteren da det andre kom rett før halvtimen. I denne perioden var Lyn svært gode, Fram kom ikke ut av den siste tredelen, og avslutningene kom på løpende bånd. Frie skudd fra gode posisjoner gikk rett på bortelagets keeper. Kantspillet var skarpest. Ti minutter før pause dunket Hellum inn sitt andre på et nytt godt innlegg fra Breistøl.

Målfesten fortsatte

Egersund ledet også 3–0 halvveis, dermed var man egentlig nullstilt til andreomgang. Denne starten var mye bedre fra Lyn, og man ventet bare på en ny scoring, men så fikk bortelaget en kontring. Herman Solberg Nilsen gjorde årets returløp, men til liten nytte. I andre bølge scoret Frams Isak Nilsen fra distanse.

Det ble et lite minutt med en mutt stemning på Nordre Åsen, for det var et unødvendig baklengsmål. Likevel tok det ikke lang tid før gløden var tilbake. Henrik Elvevold løp seg fri på første stolpe og fornyet håpet. Omtrent samtidig gikk Egersund opp i 4–0.

Men Elvevolds scoring utløste en nøkkelperiode i kampen. Fram måtte fram i banen for å ikke rykke ned. De lot flere spillere stå høyt, men det var Lyn som angrep. Dermed oppsto store rom som Ole Breistøl først utnyttet da han la på til 5–1 etter timen spilt.

Enveiskjøring

Lyn brant to enorme sjanser i minuttene som fulgte, men sjansene kom på løpende bånd. Jan Halvor Halvorsen gjorde kanskje sine to mest offensive bytter i karrieren da Jacob Hanstad og Ibba Laajab kom inn. De satte begge sitt preg på kampen, men først var det Elvevold som på sedvanlig vis satt ballen ned i lengste hjørne.

Ibbas fysikk kom godt til rette da han holdt på ballen og hadde utallige valg å spille på. Men det var veteranspissen selv som scoret det sjuende, som kom minuttet etter det sjette. Med 20 minutter igjen på klokka var det fortsatt håp. Og da Ibba Laajab nikket inn det åttende begynte folk å tro på det.

Anders Bjørntvedt Olsen la på til 9–1 i det 89. minutt, men det kom litt for sent. Dommer la til bare tre minutter og Ibba headet i stolpen på overtid. Sjansene stoppet aldri å komme, men absolutt alt kan ikke gå inn. De hadde nok av muligheter, Lyn. Denne scoringsformen kommer godt med i en kvalik som starter allerede på onsdag. Det venter to oppgjør mot andreplassen i den andre avdelingen, Tromsdalen.

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 26 lørdag

Lyn - Fram 10-1 (3-0)

Nordre Åsen kunstgressbane, 2.247 tilskuere

Dommer: Jørgen Haga, Ekholt BK

Mål: 1-0 Henrik Loholt Kristiansen (20.), 2-0 Andreas Hellum (28.), 3-0 Andreas Hellum (35.), 3-1 Isak Nilsen (51.), 4-1 Henrik Elvevold (57.), 5-1 Ole Breistøl (60.), 6-1 Henrik Elvevold (70.), 7-1 Ibba Laajab (71.), 8-1 Ibba Laajab (77.), 9-1 Anders Bjørntvedt Olsen (89.), 10-1 Ibba Laajab (90.)

Gule kort: Even Bydal, Lyn.

Lyn: Alexander Pedersen - Håvard Meinseth (Jacob Hanstad fra 63.), Daniel Schneider, William Sell, Herman Solberg Nilsen - Henrik Loholt Kristiansen, Even Bydal (Malvin Ingebrigtsen fra 86.), Henrik Elvevold - Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum, Ole Breistøl (Ibba Laajab fra 63.)

---