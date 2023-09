Lyn-jubilanten ble snytt for sjansen: – Det er kjedelig

GRORUD (Dagsavisen): Toppscorer Anna Aahjem scoret med en gang før en tidligere Lyn-spiss utlignet etter et kvarter. Flere mål ble det ikke i en kamp der Lyn hadde mest krefter, men misbrukte sjansene sine utover i andreomgang.

– Vi burde vunnet dette, vi spiller en god kamp, men mangler bare scoringen, sier Iselin Sandnes Olsen til Dagsavisen. Hun bar kapteinsbindet i dag, ettersom Emilie Closs satt på benken, i det som var hennes 100. kamp for klubben. Jubilanten har blitt sikkerheten selv i et lag som i seriespillet har fått dårlig betalt denne sesongen.

Kunne blitt helten

Mot slutten av kampen i dag ble de nok også snytt for straffespark. Og Sandnes Olsen er straffeskytter, så publikum ble snytt for at jubilanten kunne avgjøre kampen. Det som kunne, og kanskje burde, gitt Lyn den forløsende scoringen, ble aldri noe av. En feilvendt Aahjem ble felt av Emilie Bølviken, men dommer Johan William Grundt lot spillet gå.

Det tok bare et par minutter før Anna Aahjem utlignet Karina Sævik på toppscorerlisten. (Håvard Sollie )

– Det var nok en feil avgjørelse, ja. Det kunne blitt gitt. Det er vel en sånn situasjon som dømmes 50/50, sier tidligere Lyn-spiller Emilie Bølviken til Dagsavisen.

Dermed ble publikum snytt for at jubilanten, med kapteinsbindet rundt armen, fikk sjansen fra straffemerket.

– Jeg hadde gått opp og tatt den, ja, så det er kjedelig, sier Sandnes Olsen med et bittert smil.

Burde tatt flere poeng

– Men vi skapte nok av sjanser til å vinne. Det har vært mange tilsvarende kamper denne sesongen. Det er mange jevne kamper som vi sliter med å vippe vår vei. Vi burde ikke være der vi er på tabellen, vi har bare ikke fått med oss nok poeng. Det er på tide å klatre på tabellen, sier Sandnes Olsen.

Sammen med Maria Fink og Trine Skjelstad Jensen utgjorde de en forsvarstrio som spilte nok en solid kamp. Stabæk scoret på en av sine to sjanser. En aggressiv forsvarstrio vant ballen ofte midt på banen og sørget for at Lyn kunne skape nye angrep.

Det manglet ikke på sjanser for Lyn til å vinne kampen. Her tupper Kristin Holmen utenfor. (Håvard Sollie)

– Vi har gått fra å være et lag som ofte havnet i etablert forsvar til å være offensive og tørre mer. Det har vi blitt bedre på, men likevel har vi fått dårlig betalt denne sesongen. Vi burde hatt flere poeng, sier Trine Skjelstad Jensen til Dagsavisen. Hun har vært inn og ut av klubben og ser stor forskjell på spillestilen. Jubilanten Iselin Sandnes Olsen er en av grunnene til at Lyn har blitt et mer offensivt lag.

– Jeg så allerede fra tiden vår i Grand Bodø at Iselin har en fantastisk ro med ballen. Hun er trygg og kald i hodet, sier Trine Skjelstad Jensen. Selv var Sandnes Olsen tydelig kald da hun snakket med Dagsavisen noen minutter etter kampslutt. – Det har vært en fantastisk reise med Lyn, vi er også i semifinalen i cupen og det er stort, sier hun.

Rett opp i ledelsen

Oddbjørn Sindland mønstret nesten den samme elleveren som slo Åsane ut av cupen på tirsdag. Julie Jorde var inne for Kristin Holmen, og den gode andreomgangen i Åsane ble fulgt opp umiddelbart i dag. Bak tidligere Lyn-spiller Emilie Bølviken kom Anna Aahjem fri, og da blir man fort straffet. Vinkelen var skrå, mange forventet innlegg, men Aahjem var nokså alene. Hun smadret til, via tverrliggeren og i mål, utakbart for Sunniva Skoglund.

En drømmestart på kampen for Lyn, og med det målet utlignet også Aahjem Karina Sævik på toppscorerlisten. Og det kunne blitt mer i løpet av det første kvarteret. Lyn så farlige ut i hvert eneste angrep, og det kom mange av dem ettersom presset satt godt. Angrepstrioen med Aahjem flankert av Joshualyn Reeves og Jenny Røsholm Olsen bød på store problemer for Stabæk-forsvaret, bare tilfeldigheter gjorde at Lyn ikke doblet ledelsen.

Tidligere Lyn-spiller utlignet

I stedet utlignet Stabæk, mot spillets gang, på deres første sjanse. Det var et Stabæk-lag med flere kjente fjes for Lyn. Bølviken startet i forsvar, Mattea Berg-Solemdal spilte høyreving, mens Monica Nedgård Isaken var spydspiss. Nedgård Isaksen er den siste som gikk til Stabæk, så sent som i sommer, og fra kloss hold pirket hun inn utligningen, med hennes første mål for Stabæk.

Anna Aahjem løsner skudd sent i kampen. (Håvard Sollie)

– Jeg er veldig glad for alle Lyn-spillere som kommer til oss. Det er en god gjeng og de har utviklet seg mye. Det er mange likheter mellom oss og dem, to lag fra vestkanten, sier Emilie Bølviken.

Kampbildet lukket seg etter utligningen. Inn mot pause var det Stabæk som hadde mest ball, mens Lyn så etter overgangene i det som ble en stillingskrig med få sjanser.

Slitent bortelag

Både Lyn og Stabæk spilte cup i midtuken, men sistnevnte spilte en dag senere enn Lyn, attpåtil med to fulle ekstraomganger. Stabæks initiativ med ballen ble gradvis borte og de offensive løpene færre. Det var Lyn som så ut som laget til å score, men de manglet presisjon i de avgjørende øyeblikkene. Målscorer Aahjem, innbytter Kristin Holmen, Julie Jorde og Jenny Røsholm Olsen kom alle til skudd, men de traff ikke innenfor stengene.

– Vi har en mye mer offensiv innstilling nå, sier Trine Skjelstad Jensen.

Da var det femten minutter igjen av kampen, Kristin Holmen og Julie Jorde fikk hver sin enorme mulighet, men skuddene gikk over og utenfor. Fire minutter på overtid kunne Stabæk puste lettet ut, for det var Lyn for alle pengene i avslutningen.

– Vi er skuffet over at vi ikke vinner dette, sier Trine Skjelstad Jensen.

Kampfakta

Toppserien, runde 19 lørdag

Lyn – Stabæk 1–1 (1–1)

Grorud match kunstgress, 324 tilskuere

Dommer: Johan William Grundt, Eidskog IL

Mål: 1–0 Anna Aahjem (2.), 1–1 Monica Nedgård Isaken (16.)

Gule kort: Lena Soleng Hansen, Stabæk.

Lyn:

Kirvil Odden Sundsfjord – Maria Fink, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen – Kamilla Melgård, Selma Hernes, Julie Jorde, Anna Palm (Emilie Closs fra 70.) – Joshualyn Reeves (Kristin Holmen fra 59.), Anna Aahjem (Miriam Mjåseth fra 90.), Jenny Røsholm Olsen

