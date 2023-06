Gard Holme om Skeid-sesongen: - Varierer overraskende mye

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid har startet veldig varierende med 10 poeng etter 12 spilte kamper i OBOS-ligaen. Det plasserer dem på nedrykksplass. Det bekymrer ikke trener Gard Holme når vi møter ham på fredagens trening.

Søndag er det bortekamp mot tabellnabo Raufoss, som har like mager poengfangst som Skeid. To kamper gjenstår før det er sommerpause.

– Vi har en bedre start i år enn vi hadde i fjor og vi klarte oss i fjor så vi håper på at dette kan gjøre at vi slipper kvalifisering i år, sier han.

Store kontraster

Men det er mye å jobbe med på feltet. Det største mysteriet er hvorfor laget svinger så mye fra topp- til bunnivå.

Laget har sluppet inn 27 mål på tolv kamper. Til sammenligning har søndagens motstander Raufoss bare sluppet inn 12.

– Det er en ujevn prestasjonsmessig sesongstart, hvor vi spiller noen kamper som vi er veldig fornøyde med og like mange kamper som vi er veldig dårlig i. Det er kanskje den største forskjellen fra i fjor. Da var vi jevnt over akkurat litt for dårlig i starten, men i år vinner vi enten med mye eller taper stort. Vi er ikke fornøyd med denne seriestarten, det er jo ingen som vil variere så mye som det vi har gjort til nå, sier han.

Holme mener det ikke er bare på grunn av det unge laget han har.

– Det er mange faktorer som spiller inn, mange unggutter, at vi har mistet en del viktige spillere fra i fjor som ga oss en del stabilitet, som Fredrik Berglie og Jakob Romsaas som var mye av vår kreativitet i fjor.

– Det at Sulayman Bojang er ute er fort lett å glemme, som er en veldig solid spiller på dette nivået og det å erstatte disse er ikke lett, men vi må prøve og feile litt for å finne hvem som passer best som erstatter for disse spillerne.

Positive nyheter

Gard Holme kommer med positive nyheter til Skeid-fansen.

– Sully har begynt så vidt å trene med laget igjen, men vi venter til over sommerpausen før vi tester han i kamp for å være sikker at vi ikke slår opp noe, sier Holme.

Positive nyheter for Skeid-fansen da Sulayman Bojang snart er tilbake for de rød og blå. (Pål Karstensen)

I fjor hadde Skeid en imponerende høstsesong, som gjorde at laget berget plassen. Holme ser også for seg en jevnere høstsesong enn i fjor.

– Det nivået vi viste på slutten av fjoråret er ikke et nivå vi kan forvente under en hel sesong, forteller Holme.

Nå handler det om å tette lekkasjene og få opp effektiviteten.

Ambisjonene er klare for fremtiden.

– Vi ønsker å stabilisere oss i divisjonen, konstaterer Holme.

Gard er positiv til stegene som er blitt tatt fra starten av fjorår.

– Vi er i en mye bedre posisjon i år enn det vi var i fjor. Da må vi ikke glemme at vi må ha en gradvis forbedring, for det er vanskelig å hoppe fra der vi var i fjor og rett opp til midten av tabellen selv om det er tett og jevnt i OBOS-Ligaen.

Brukt landslagspausen godt

Han forventer en tøff kamp på Raufoss.

– Det blir garantert en tøff og jevn kamp mellom to lag som ligger likt på tabellen.

Forsvarsspillet er blitt jobbet mye med i pausen.

– Vi har jobbet mye med forsvarsspillet i landslagspausen for det er der vi føler skoen trykker mest, og det ser vi på antall mål sluppet inn også. Selv om de siste 20 minuttene mot KFUM Oslo var dårlig defensivt sist, så er vi på en positiv kurve når det gjelder forsvarsspillet også, avslutter han.

---

FAKTA

Den 13. serierunden i OBOS-ligaen spilles slik:

SØNDAG: 15.00: KFUM Oslo – Sandnes Ulf, Moss – Kongsvinger, Raufoss – Skeid, Åsane – Kristiansund.

Spilt lørdag: Hødd – Bryne 0-1, Ranheim – Mjøndalen 2-3, Sogndal – Fredrikstad 0-1.

---