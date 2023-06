Kjelsås-sjefen etter avansement til kvartfinalen: – Det blir nesten litt for mye

GREFSEN STADION (Dagsavisen): Det har vært en sesong med blanda resultater i serien for Kjelsås så langt, men i cupen har gjengen fra Oslos tak virkelig markert seg. Onsdag sikret de seieren med to flotte scoringer på overtid fra Jens Bonde Aslaksrud, og Rasmus Eggen Vinge. Dermed er Kjelsås i kvartfinalen for første gang.

– Det er jo så svært da. Det er jo først og fremst det det handler om. Kvartfinale i NM, liksom. 1300, det er stristappa her det. Å få lov til å levere det her til slutt - det er et svært øyeblikk. Jeg syns det er svært, jeg syns det, sa en smørblid Eivind Kampen til Dagsavisen etter kampen.

Kjelsås-trener Eivind Kampen. (Haakon Thon)

– Det største

Kjelsås-sjefen smilte fra øre til øre mens han takket spillerne sine, og støtteapparatet. Noen meter bak sin egen tropp fikk han se et fullsatt Grefsen stadion feire en historisk kveld.

– For meg som trener er det ingen tvil om at det blir det største. Det trenger du ikke å lure på, slår han fast.

Seieren over KFUM føyer seg inn i rekka over spektakulære kamper, og prestasjoner i cupen denne sesongen. I tillegg til Kåffa, har de også slått ut Jerv, og eliteserielaget Stabæk. Follo var motstander i første runde.

– Hvor stopper dette?

– Jeg vet ikke, men det er jo sånn at cupen er eventyret vårt. Det er bare kos og glede. Nå blir det nesten for mye av det gode, ler Kampen.

– Ja, det går ut over serien tenker du?

– Ja, det er jo frykten min da. Men herregud vi må nyte det her, smiler han.

- Drit i serien hvis det blir Ullevaal da ...

– Ja, det er jeg helt enig. Det bytte tar jeg. Men vei har lyst til å bite fra oss der også, fastslår han.

– Men vi må nyte dette. Det er en svær dag for klubben, det er en svær dag for spillerne. Det er en svær dag for meg, til og med.

– Det er klasse av gutta

Veien til seier mot KFUM i fjerde runde var imidlertid av den varme, og slitsomme sorten. Kjelsås slapp ikke til mye, men noe av det som kom var skummelt nok.

– I førsteomgang syns jeg vi er ganske prikkfrie. Slipper til bitte litt sånn halvgruff, men jeg syns vi har god kontroll på det, sier Kampen, og fortsetter:

– Vi var aleine tidlig der, og de var litt ekle uten at det ble noen store sjanser. Så får vi brudd og sånn som vi er ute etter, men vi er ikke gode nok til å få noe ut av det, men i det store og det hele er vi ganske komfortable med det kampbildet som var i førsteomgang.

Det så imidlertid skumlere ut etter pause. Da tok KFUM over, og dominerte innledningen.

– Før drikkepausa så vi seige ut. Må gjøre noen bytter der, og hever oss veldig like etter det.

Men i sommervarmen på Grefsen bar etter hvert spillerne klart preg, og det begynte å bli store rom i begge ender.

– Mot slutten her ser vi ikke dritspreke ut syns jeg, men de romma som ligger der begynner jo å se veldig interessante ut da, syns jeg.

Og da kampen gikk inn i de siste fem var det faktisk Kjelsås som så ut til å ha mest krefter igjen, og det var ikke mot spillets gang at Jens Bonde Aslaksrud lobba inn 1-0, to minutter på overtid.

– Jeg syns vi er flinke til å skjønne hvilke øyeblikk vi skal hoppe på. Og så er det en helt fantastisk prestasjon av jens da. Og det tror jeg man trenger om man skal så langt i NM da. Det syns jeg er helt framifrå. Så syns jeg vi er smarte, og sterke etter det igjen. Vi blir ikke helt desperate, men klarer å holde litt på ballen, og slipper unna den voldsomme peisinga, som det kan bli, sier Kampen, før han stolt avslutter:

– Nei, å bikke en sånn her er klasse av gutta. Virkelig sterke er dem i dag.

Kjelsås møter Raufoss hjemme i kvartfinalen. Den spilles 12. juli. Skulle de vinne den får de også en eventuell semifinale på Grefsen stadion. Det kom ut av onsdagens trekning. Der møter de vinneren av kvartfinalen Molde - Sarpsborg 08.