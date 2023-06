Tvedten med kveldens VIF-mål, skuffet over at VM-plassen røk

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerenga gikk som ventet komfortabelt videre i cupen onsdag kveld etter at det løsnet halvveis ut i første omgangen.

Olaug Tvedten sto for kveldens mål med sitt langskudd via tverrligger og inn etter en drøy times spill.

Hun var fornøyd etter kveldens seier. Men langt fra tilfreds med at hun ikke kom med i den norske VM-troppen som ble tatt ut mandag.

Hadde håpet på VM-spill

– Det er selvfølgelig veldig kjipt ikke å bli tatt ut, men jeg prøvde å forberede meg på at det ikke ble VM på meg denne gangen. Det er ingenting å stikke under stol at det er kjipt når du vet at det er en sjanse der, sier hun til Dagsavisen etter cupseieren.

Det endte som kjent med tre VIF-spillere i Hege Riises tropp: Guro Pettersen, Thea Bjelde og Karina Sævik.

Da må Tvedten holde fokus på det hun kan gjøre noe med. Å bidra i serie og cup for Vålerenga.

Karina Sævik (t.v.) og Ylinn Tennebø gratulerer hverandre. (Oskar Wikestad)

Fem målscorere

– Det er ikke årsbeste fra oss i dag, men det holdt til å vinne 5–2, så det var deilig. Det at det er fem forskjellige målscorere i dag er jo også veldig artig, sier hun.

Fokuset er allerede rettet mot lørdagens bortekamp mot Røa som jentene har dårlig minner med fra forrige oppgjør på Røa-banen.

– Vi spilte 3–3 forrige gang vi var der, så vi får prøve å snu det nå til helgen. Etter det så får vi flytte fokuset over på Lillestrøm kampen.

Det er disse to kampene som gjenstår før det blir halvannen måneds pause på grunn av VM

Målrik moro

Vålerenga hadde full kontroll det første kvarteret. Fortuna kom kun på et par besøk på Vålerenga sin banehalvdel, men AaFK hadde en sjanse der VIF-keeper Klara Sporsem måtte ut i full strekk.

De neste 30 minuttene hadde Vålerenga full kontroll på gjestene fra Aalesund. VIF malte på og til slutt så kom det tre raske scoringer før pause. AaFK Fortuna har to muligheter og scorer på en av dem.

Første kvarteret av andreomgang var det kun spill en vei der Vålerenga gjør akkurat som de vil.

De siste 30 minuttene av kampen var komfortable for vertene hvor dem kunne spare litt spillere og kontrollere inn kampen og avansement til 4. runde.

Solksjær på scoringslista

1–0: Yinn Tennebø prøver å tre gjennom Elise Thorsnes, men blir blokkert og prøver heller selv og smeller den inn mellom stengene.

1–1: Etter at Vålerenga får et mål annullert på grunn av offside går gjestene rett opp i angrep og etter litt fram og tilbake i Vålerenga sin 16-meter så spretter ballen over en sjanseløs Sporsem i VIF-målet.

2–1: Kommer rett fra corneren, der Tomter skrur ballen rett inn fra hjørneflagget og i mål.

3–1: Etter vakkert gjennomspill av Janni Thomsen så er Karina Sævik gjennom og alene med keeper Berge og setter den elegant med innsiden av foten.

4–1: Stine Brekken skrur ballen fra venstre siden av Fortuna sin 16-meter og opp i lengste hjørne.

5–1: Som tidligere nevnt: Olaug Tvedten gjenvinner ballen og smeller til på halvvolley med strak vrist fra 16-meter og smeller den i tverrliggeren og ned.

5–2: Aalesunds innbytter etter hvlen, Karna Solskjær ruver høyest i feltet og stanger inn reduseringen for gjestene fra Aalesund. Utvilsomt kveldens målscorer med den mest kjente faren!

Ny keeper

VM-uttatte Guro Pettersen var fornøyd med at Klara Sporsem fikk prøve seg mellom stengene i dag.

– Det var vel første kampen til Klara fra start i dag, veldig gøy for Klara som har jobbet hardt for dette og får nå endelig lønn for strevet, sier Guro Pettersen til Dagsavisen.

Pettersen mener det er kjempeviktig at begge i keeperteamet får prøve seg mellom stengene.

– Det er veldig viktig at det ikke er bare jeg som står, men også at Klara får prøve seg noen kamper og får kjent på å spille voksen fotball.

For Guro Pettersen var det et stort løft å bli tatt ut til VM denne uka.

– Det har vært en drøm lenge og jeg har jobbet sykt hardt for det, sier Pettersen, som var norsk førstekeeper i EM i fjor.

---

KAMPFAKTA

NM kvinner, 3. runde onsdag:

Vålerenga – AaFK Fortuna 5–2 (4–1)

Intility Arena: 328 tilskuere.

Mål: 1–0 Ylinn Tennebø (8), 1–1 Linn Huseby (25), 2–1 Andrine Tomter (34), 3–1 Karina Sævik (40), 4–1 Stine Brekken (42), 5–1 Olaug Tvedten (63), 5–2 Karna Solskjær (73).

Dommer: Fatemeh Zangeneh.

Vålerenga: (3-2-3-2): Klara Thorsrud Sporsem – Stine Ballisager Pedersen, Andrine Tomter (Ane Jørgensen fra 46), Ingibjörg Sigurdardóttir – Janni Bøglid Thomsen (Mari Nyhagen fra 85), Linn Victoria Vickius, Olaug Tvedten (Lina Klech fra 65), Yinn Tennebø (Stine Brekken fra 28), Thea Bjelde – Elise Hove Thorsnes (Felicia Rogic fra 46), Karina Sævik.













---