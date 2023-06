Storseier til VIF-jentene. Spent på VM-uttak

Mandag morgen offentliggjøres troppen til sommerens VM-sluttspill i New Zealand og Australia.

Mange VIF-spillere venter spent på uttaket. Er keeper Guro Pettersen med? Hva med toppscorer Karina Sævik eller en av sesongens beste VIF-spillere, Olaug Tvedten? Thea Bjelde?

Spiller åpningskampen

Landslagssjef Hege Riise har svarene når hun stiller på pressekonferanse på Ullevaal stadion mandag. Norge spiller åpningskampen i VM mot New Zealand 20. juli. Før det skal det spilles to serierunder til før en lang seriepause starter.

Både Tvedten og Bjelde scoret i søndagens seier over Arna-Bjørnar i Bergen. En kamp som ble en transportetappe for VIF-jentene. Laget er fortsatt det eneste laget som er ubeseiret i Toppserien og står med ganske elleville 46 mål etter 16 kamper.

Nils Lexrøds mannskap har ikke tapt på 15 kamper, men kom fra to strake 1-1-kamper mot Avaldsnes og Rosenborg. Søndag fikk lagledelsen noen gode svar igjen.

Thomsen sentral

Danske Janni Thomsen skulle spille en avgjørende rolle i kampen hvor hun både scoret og var tilrettelegger. 23-åringen fikk stå umarkert inne i 16-meteren og banke ballen i mål til 1–0. På overtid i 1. omgang fikk Ingibjörg Sigurdardóttir pirket ballen over streken etter en corner til 2–0.

Thomsen kan møte norske lagvenninner i VM hvis Norge og Danmark skulle møte hverandre.

Trener Nils Lexerød vil ikke spekulere i hvilke VIF-jenter som fortjener VM-plass. Den kabalen overlater han til landslagssjefen.

PS. Røa hadde poeng inne mot Åsane hjemme på Røabanen, men klarte å slippe inn to mål på overtid slik at de tapte 1–3 etter at Røas Julie Hoff Klæboe hadde utlignet fire minutter før slutt.





---

FAKTA

Toppserien kvinner, 15. serierunde søndag:

Arna-Bjørnar – Vålerenga 1–4 (0–2)

Arna idrettspark: 257 tilskuere.

Mål: 0–1 Janni Thomsen (40), 0–2 Ingibjörg Sigurdardóttir (45), 0–3 Olaug Tvedten (57), 0–4 Thea Bjelde (60), 1–4 Miljana Ivanovic (66).

Dommer: Aleksander S. Vermundsen, Kopervik.

Vålerenga (3-2-3-2): Guro Pettersen – Ingibjörg Sigurdardóttir, Stine Ballisager, Andrine Tomter (Laura Guldbjerg fra 45.) – Janni Thomsen (Lina Klech fra 82.), Ylinn Tennebø (Elizabeth Pechersky fra 77.) – Thea Bjelde (Stine Brekken fra 60.), Linn Vickius, Olaug Tvedten – Karina Sævik (Elise Thorsnes fra 60.), Felicia Rogic.

Øvrige resultater søndag: Brann – Avaldsnes 3–0 (0-0), LSK Kvinner – Stabæk 3–2 (1-1), Røa – Åsane 1–3 (0-0). Senere kampstart: Lyn – Rosenborg.





---