Frigg ydmyket Ullern: – Vi er i scoringsform

TØRTEBERG (Dagsavisen): Det var riktignok 0-0 til pause, men Frigg dominerte oppgjøret mellom Oslolagene under kveldssola i cupens første runde, og vant fullt fortjent 4-1 etter å ha skapt sjanse på sjanse i den andre omgangen. Nå har laget altså scoret 13 ganger mot henholdsvis Ullerns B- og A-lag på en uke. Fire Ullern-spillere var med på begge stortapene, men Friggs Peder Nomell så ikke mye forskjell.

– Det er fint for oss å møte B-laget deres to ganger på en uke, sier han til Dagsavisen, med et glimt. Det var fremskutte bryst i Frigg-gutta etter kampslutt.

– Hadde vi vært enda mer kliniske burde dette endt 9-1, sier Frigg-kaptein Egil Evensen.

– Nei da, men det er ikke så stor forskjell mellom toppen av tredjedivisjon og bunnen av andredivisjon, fortsetter Nomell diplomatisk. - Og vi er i bedre form enn dem, sier Nomell som satte det første Frigg-målet noen minutter etter pause. Han var bestemt og sikker da måkte ballen opp i bøyla.

Det er alltid ledig i krysset. Det var en fin scoring, sier han selv.

Ferrer-skade

Ebrima Sawaneh, Ola Antonsen-Meløy og Håkon Krohg scoret også i kveld og gjorde Ullerns ydmykelse komplett. Det var det heller ingenting å si på, for både spillet og sjansene var det Frigg som sto for.

– Jeg er ikke overrasket. Vi vet at vi har dette nivået inne. At vi kjører over dette andredivisjonslaget, som ikke har hatt den beste sesongstarten, er egentlig akkurat der det skal være. Jeg syns vi kunne scoret enda flere også. Det åpner seg mye rom for oss, særlig i andreomgang, sier Egil Evensen.

Han måtte se at Brage Tobiassen, som også var med for Ullern-rekruttene forrige uke, scoret på han rett før slutt og fastsatte sluttresultatet til 4-1. Det er ikke noe stort skår i gleden for Frigg, men det at Ulrik Ferrer måtte ut med ankelskade er mer urovekkende.

– Det er et godt spørsmål, svarer han på hvor alvorlig det er, og sier at det er 50/50 om han spiller på lørdag. Da møter de Gjelleråsen på bortebane, men det er bevist at det uansett er scoringer i dette laget.

– Ulrik scoret ikke i dag og det viser hvor mange strenger vi har å spille på, sier Egil Evensen.

Ulrik Ferrer plukket opp en smell i ankelen og er usikker til helgen. (Håvard Sollie)

Spillet begynner å sitte

I første omgang kjørte Frigg store deler av kampen. De første ti minuttene var sterke av hjemmelaget, som under en varm kveldssol, underholdt publikum med godt gjenvinningsspill og raske angrep. Forsvaret og midtbanen var i stor grad framoverrettet, noe dette laget har jobbet mye med.

– Det var en lang preseason og det tar tid å spille seg inn i Frigg-fotballen. Vi vet at når ting begynner å flyte, vi finner rytmen og relasjonene sitter så er det mange mål i oss. Det viser de siste tre kampene, sier Egil Evensen. I de har Frigg scoret 20, 6,6 i snitt.

Ullern lå lavt, men var farlige på kontringer. Christoffer Skårn viste både pasningsfot og hurtighet, deriblant en enorm 80-meterspasning som sendte Bendik Evensen alene med keeper. Spissen brukte for lang tid.

Det var Frigg som hadde fortjent en ledelse til pause, Ulrik Ferrer kom til flere gode muligheter, sist da Peder Nomell sendte han igjennom. Avslutningen gikk over og utenfor.

Kvalitet

Magnus Aadland slapp til Ebrima Sawaneh på høyrekanten i andreomgang, og han tok sjansen sin meget bra. Det ble enda flere strenger å spille på for Frigg-arsenalet som fikk med kantene i større grad. I midten var Peder Nomell og Ulrik Ferrer farlige hver gang de fikk rom, og dette ble det mer av, særlig for Nomell i mellomrommet.

– Jeg har ikke spilt under Magnus før, men trives veldig med det. Det er en fotball jeg ikke er vant til, men det passer meg godt. Her har jeg også tierrollen og det er også nytt for meg. Jeg stortrives, sier Peder Nomell.

Den tidligere Lyn-spillerens scoring var pur klasse. Et par tyngdeoverføringer, et retningsbestemt touch og en kontant avslutning som sang oppe i krysset. Feiringen var behersket, men lagkameratene hans omfavnet han fort, i ekstase.

– Det var deilig, sier målscoreren.

Ebrima Sawaneh satte fyr på Frigg da han kom inn halvveis. (Håvard Sollie)

Sjansene kom Friggs vei

Det var Frigg som så ut som 2. divisjonslaget utover i denne kampen. Det meste av sjanser kom fra åpent spill, men den største etter scoringen kom fra hjørneflagget. Ulrik Ferrer rev seg løs og flikket ballen på innsiden av bakre stolpe, der Ullern ikke hadde noen mann. En enorm sjanse for dobling, men det var bare den første av mange.

Ebrima Sawaneh er nevnt, men ettersom Ullern ofret mer fremover, uten å skape noe, var halve banen åpen for kontringer. Høyrekanten kom til sin rett da og viste god nærteknikk, noe som begeistret på siden nærmest hjemmepublikummet. Frigg kom fire mot to, Nomell slapp til Sawaneh som dro seg innover og dundret ballen i tverrliggeren. En ny Frigg-scoring lå i lufta.

Og Sawaneh fikk scoringen sin til slutt. Et nytt lite dribleraid der Ullern ikke maktet å stoppe han. Gjestene burde fått til en klarering, men lyktes ikke og stressnivået var skyhøyt inne i egen boks. Sawaneh tilrev seg ballen på nytt og fikk satt ballen under Christoffer Bugge.

Ferrer-erstatteren scoret

Frigg-kvelden utviklet seg tilnærmet perfekt, helt til Ulrik Ferrer måtte ut. Han ble skadet i oppbyggingen til Sawanehs scoring og haltet tungt på det ene beinet. Med teip rundt ankelen måtte han se det siste kvarteret fra sidelinja.

Erstatteren hans ville riktignok være med på leken. Ola Antonsen-Meløy har spilt andrefiolin på spisslaget, og er vant til det. Han var tydelig spillesugen og ville det mest i ettermælet av en corner. En mer krigersk spring skal du lete lenge etter. Ren fysikk fikk den ballen over streken.

Ullerns ydmykelse ble komplett da Håkon Krohg lurte alle i gjestenes forsvar og tuppet ballen i mål på overtid, mens Brage Tobiassen gjorde Frigg-keeper Egil Evensen småforbanna da han flikket inn et trøstemål rett før slutt.

Kampfakta

NM Menn, runde 1 onsdag

Frigg – Ullern 4-1 (0-0)

Tørteberg kunstgress 2, tilskuere: ca. 300

Dommer: Morten Andersen-Gott, Øvrevoll Hosle IL

Mål: 1-0 Peder Nomell (55.), 2-0 Ebrima Sawaneh (72.), 3-0 Ola Antonsen-Meløy (78.), 4-0 Håkon Krohg (90.), 4-1 Brage Tobiassen (90.)

Gule kort: Lars Austnes, Dreni Ademaj, Brage Tobiassen, Ullern.

Lagene:

Frigg: Egil Borgen Evensen - Samuel Gray, Jørgen Solvang Nilsen (Oskar Uteng fra 52.), Øyvind Heia, Jonas Halsne - Marius Cassidy, Benjamin Rio-Moe (Christian Aagesen fra 74.), Filip Mardal (Ebrima Sawaneh fra 46.), Peder Nomell (Adonai Kidane fra 74.) - Håkon Krohg, Ulrik Ferrer (Ola Antonsen-Meløy fra 74.)

Ullern: Christoffer Bugge - Henrik Navarsete, Tomas Borgersen, Magnus Fosen, Aksel Bay-Larsen (Dreni Ademaj fra 73.) - Lars Austnes (Edonis Mulaj fra 83.), Thomas Martinussen (Brage Tobiassen fra 65.), Jonathan Aaarenes, Christoffer Skårn (Abdel Hedi-Ali fra 83.) - Emil Orheim Jaf, Bendik Foss Evensen (Mads Bådsvik fra 65.)

---