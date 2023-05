Aahjem scoret hattrick for Lyn: – Jeg har ventet på det

GRORUD (Dagsavisen): Banens beste hadde ballen under armen og en velfortjent vaffel i munnen da hun møtte Dagsavisen etter kampen.

– Dette er utrolig deilig. Jeg har ventet lenge på det. Det har alltid vært ett mål her og der, gliser toppscoreren.

– Jeg får aldri nok, sier hun.

Allsidige scoringer

Hennes tre mål holdt riktignok til å slå LSK Kvinner i dag, Lyns aller første seier over kanarifuglene på hjemmebane. – Det er en liten rivalisering mellom oss, det har blitt det i de siste årene, så det er alltid digg å slå dem, sier Julie Jorde.

Aahjem leverte tre ganske forskjellig, flotte typer spillemål.

– Det første er uten tvil det flotteste. Kamilla gjør et fantastisk forarbeid, men jeg føler ikke den er helt ferdigscora, sier Aahjem beskjedent. Hun blåste ballen i krysset fra 18 meter.

Da timen var spilt satte hun sitt andre.

– Den fikk jeg feilvendt og klarte å få den med meg på et vis. Jeg kom alene og måkte til, sier Aahjem.

Anna Aahjem slipper jubelen løs etter dagens første fulltreffer. (Håvard Sollie )

Landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand måtte kapitulere for andre gang, men ikke for siste. Etter en tilfeldig LSK-redusering i kampens siste kvarter ble det spenning. Den drepte Aahjem bare to minutter senere.

– Selma slår ballen igjennom og Fiskerstrand kom ut. Da var det bare å runde henne, sier Aahjem med et glis.

Tre poeng er kjærkomment etter ett på de siste to kampene. Det ble også et lite løft på tabellen, fra åttende- til sjetteplass.

– Dette var kjempegøy. Vi vinner veldig fortjent og styrer kampen i begge omgangene. Kollektivet leverer en veldig god prestasjon, sier Lyn-trener Oddbjørn Sindland til Dagsavisen.

– Det hadde vært helt sykt

Nå er hun toppscorer i Toppserien med åtte mål på åtte kamper. Det er det ingen andre som har, men Karina Sævik har sju med en kamp mindre spilt. Hun er landslagsspiller, mens Aahjem har aldri spilt med flagget på brystet, ei heller i aldersbestemte årganger. Det kommer et VM-sluttspill til sommeren.

– Jeg har aldri tenkt at den sjansen er der, men timingen er god. Det er absolutt et mål jeg har, det å spille på landslaget. Det hadde vært helt sykt, må Aahjem si lattermildt.

Julie Jorde er kaptein på J-19-landslaget og syns spissen fortjener sjansen.

– Sånn som hun har prestert de siste ukene så burde det være fullt mulig, sier hun til Dagsavisen.

Lyn-kontroll med gode overganger

Etter gjestenes kjempesjanse i det første minuttet var det en første halvtime med stillingskrig. LSK hadde mest ball og fikk en rekke sjanser på hjørnespark i innledningen, men skapte ikke noe inne i boksen. Der regjerte Trine Skjelstad Jensen med sin suverene høyde, sammen med Maria Fink, som endelig er tilbake i laget etter sykdom. LSKs høyeste, og kanskje beste, spiller, Emma Stølen Godø var ute med skade. Det samme var Laura Gashi. Begge har jo flere år i Lyn.

– Jeg syns vi er meget gode hele kampen, men i starten har de en kjempesjanse. Der hadde vi ikke kontroll. Etter det syns jeg alle sammen leverer en kjempejobb, sier Oddbjørn Sindland.

Skarpt Lyn

Selma Hernes var inne på midtbanen og viste ro med ballen. Men LSK hadde ballen mest uten å skape noe. Da de mistet den var Kamilla Melgård og Anna Aahjem ivrige i bakrom. Både Melgård, Emilie Closs og selvsagt Aahjem kom til avslutninger, skarpt av Lyn som utnyttet overgangene godt.

– Vi hadde veldig mye bra angrepsspill i dag. Vi viser hva vi kan, sier Aahjem.

– Det er noe vi har jobbet mye med, supplerer Julie Jorde.

Etter en halvtime med dette kampbildet ble LSKs Katrine Jørgensen skadet. Hun måtte ut og få behandling uten å bli erstattet umiddelbart. Dette utnyttet Lyn til det fulle. Julie Jorde fant Melgård ute til høyre. Vingen dro seg innover og fant Aahjem på 20 meter. I duell med Mia Authen kom spissen først på ballen og dunket den helt oppe i krysset! Toppscorerens sjette mål for sesongen sørget for hjemmeledelse til pause.

– Vi hadde fullstendig kontroll, sier Julie Jorde.

Julie Jorde, Selma Hernes og Anna Aahjem jubler etter spissens andre scoring. (Håvard Sollie)

Mellom beina på Fiskerstrand

Ledelsen så heller ikke utrygg ut da lagene skiftet side. Lyn-forsvaret hadde full kontroll på de spee forsøkene som kom mot dem. Det var et LSK uten snert. For det lå i hjemmelaget i dag. Selma Hernes spilte en smart hælpasning til en feilvendt Anna Aahjem. Spissen brukte styrken sin, vendte opp og løp ifra både en og to forsvarere. Da hadde hun skaffet seg vinkel og rom til å avslutte.

– Jeg klarte å rive meg løs uten at noen fulgte meg. Da var det bare å kline til og Fiskerstrand klarte ikke å ta den. Den gikk mellom beina hennes, forteller Aahjem.

Målet gjorde ledelsen enda mer komfortabel og kampen gikk inn i en fase med lite sjanser. LSK prøvde å bruke ballen fornuftig, men kom seg ikke gjennom, som regel stoppet det allerede i midtbaneleddet der Julie Jorde, Selma Hernes og Kristin Holmen jobbet utrettelig. En sjelden gang kom de til innlegg, og da scoret de også. Signe Holt Andersen fikk to sjanser og tok den siste.

– Vi slakker kanskje litt av utover i omgangen og da reduserer de. Men det slo vi hardt tilbake på, sier Julie Jorde.

Drepte spenningen fort

Da var det enda snaue femten minutter igjen av ordinær tid og ledelsen var brått halvert. Plutselig så det ikke så ille ut for gjestene likevel. Men sluttspurten ble slått raskt ned. Selma Hernes spilte en av sine beste kamper i Lyn-drakten og gjorde alt riktig da hun vant ballen sentralt og sendte en tidlig bakromsball mot Aahjem.

– Selma er god og spiller en tidlig ball i bakrom og så ser jeg Fiskerstrand komme ut. Da var det bare å løpe forbi henne, sier målscoreren.

Med det sørget hun for livets første hat trick. Også det første hat tricket av en Lyn-spiller i Toppserien.

– Vi må ikke glemme at hun gjør en kjempegod defensiv jobb også, og er knallsterk i forkant av scoringene. Nå har hun et hat trick, det sier sitt. Men hun kunne hatt enda flere også, sier Oddbjørn Sindland med et smil. Før denne kampen hadde LSK Kvinner sluppet inn bare ett spillemål hele sesongen.

– Det sier noe om Lyn som lag, er Sindlands tanker om det.

Selma Hernes storspilte sentralt på midtbanen. (Håvard Sollie)

Toppscorerduell på Intility

På overtid brant Iselin Sandnes Olsen et straffespark, men det står igjen som bare en kuriositet. Neste helg møtes Aahjem og Karina Sævik til toppscorerduell på Intility Arena. Aahjem har ett mål mer enn VIF-spilleren før deres kamp mot Brann søndag.

– Vi spiller vårt eget spill uansett motstander. I dag gjør vi det med lave skuldre og får det bra til. Da fungerer det mot alle. Også har vi en på topp som er alene på toppen av toppscorerlista nå. Det er viktig å ha en slik type spiller, avslutter Julie Jorde.

---

Kampfakta

Toppserien, runde 8 lørdag 15:00

Lyn – LSK Kvinner 3–1 (1–0)

Grorud match kunstgress, 291 tilskuere

Dommer: Morten Andersen-Gott, Øvrevoll Hosle IL

Mål: 1–0 Anna Aahjem (33.), 2–0 Anna Aahjem (61.), 2–1 Signe Holt Andersen (79.), 3–1 Anna Aahjem (81.)

Gule kort: Anna Aahjem, Julie Jorde, Lyn. Mimmi Veum, Mille Christensen, LSK Kvinner.

Lyn:

Sandra Rød Ask – Kamilla Melgård, Maria Fink, Trine Skjelstad Jensen, Iselin Sandnes Olsen, Emilie Closs – Selma Hernes (Jenny Olsen fra 82.), Julie Jorde, Kristin Holmen (Emma Amundsen fra 90.) – Josefine Birkelund (Cornelia Fladberg fra 71.), Anna Aahjem

LSK Kvinner:

Cecilie Fikserstrand – Mia Authen, Marte Hjelmhaug, Emilie Woldvik (Maria Furuly fra 90.), Oda Johansen – Mille Christensen, Katrine Jørgensen (Tilde Andersson fra 34.), Thea Kyvåg (Rebecka Holum fra 67.) – Mimmi Löfwenius Veum, Signe Holt Andersen, Eva Haahr

---