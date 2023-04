Frustrerende sesongåpning for Grorud - gikk målløse av banen igjen

Grorud kunstgress (Dagsavisen): I Groruds tre siste treningskamper har laget gått av banen uten scoring, den historien gjentok seg da laget åpnet seriespillet hjemme mot Aalesund 2, tirsdag kveld.

Etter fjorårets nedrykk fra 1. divisjon var Grorud store favoritter mot Aalesund 2, som forrige sesong holdt til i 3. divisjon. Men det skulle bli en frustrerende kveld for de gule og blå, som til tross for flere gode muligheter, aldri klarte å overliste Tor Erik Valderhaug Larsen.

Og det så lovende ut for Grorud, som kom godt i gang. Saadiq Elmi ble spilt fri på venstresida allerede etter tre minutter, men avslutninga gikk over målet til Valderhaug Larsen.

Ikke helt ufarlige gjester

Grorud styrte store deler av omgangen, men sleit i lange perioder med å bryte ned et etablert Aalesund-forsvar, og før det var spilt ti minutter hadde også Aalesund levert kveldens første skremmeskudd, da Mats Helle også fikk stå ganske aleine ute til høyre, men heller ikke han klarte å presse skuddet på mål.

Aalesund 2 var småfarlige da de fikk brukt sin store spiss Moctar Diop, og dødballer føltes skummelt for Grorud sin del. Omgangens største målsjanse var det imidlertid Grorud som sto for, da Didrik Sereba fikk fyre av fra 16 meter, men en god redning fra Valderhaug Larsen, hindret Grorud-spissen.

God start på andre omgang

Etter hvilen gikk Grorud til verks umiddelbart, og hadde to gode muligheter i løpet av de første seks minuttene. Men Tollefs raid, ble avsluttet med en avslutning rett på gjestenes målvakt, og Kramarics langskudd presset frem nok en solid redning fra Aalesund-keeperen.

Kun åtte minutter etter langskuddet til Groruds midtbanespiller vant endelig hjemmelaget veien til nettmaskene, etter et hjørnespark. Men avslutningen til Nikolai Hristov, som så ut til å ha kurs mot nettmaskene, fikk en styring fra Kramarics inne på streken, og målet ble annullert for offside.

Full kontroll - men lite sting

Grorud styrte andreomgangen fullstendig, og Aalesund sleit med å spille seg inn på vertskapets banehalvdel. Men samtidig sleit Grorud med å bryte ned sin motstander. Det var ikke før panikken tok dem mot slutten av kampen at trykket i Aalesunds felt igjen ble høyt.

Seks minutter før slutt ble Didrik Sereba spilt igjennom via luftrommet. Grorud-spissen ble tvunget til å avslutte med hodet, og var ikke langt unna å styre kula i en bue over keeperen, og i mål. Men dessverre gikk avslutningen over tverrliggeren.

Nær seier på tampen

Med to minutter igjen av full tid kom en av kampens aller største muligheter, da Tollef Kvello Etholm fikk avslutte fra seks meter etter et hjørnespark, men skuddet gikk rett på Valderhaug Larsen.

Litt uflaks, og litt udyktighet sørget dermed for at Grorud ikke fikk med seg mer enn ett poeng fra sesongens første seriekamp. Ikke et optimalt utgangspunkt før de møter en av divisjonens favoritter, Arendal, på bortebane neste søndag.

---

KAMPFAKTA

Grorud - Aalesund 2 0-0 (0-0)

Mål: Ingen.

Gult kort: Ingen.

Grorud: Vegard Storsve - Theodor Agelin (Magnus Lundal, 69), Mats Andersen, William Bjegelrud, Casper Myhren Fjeld (Berger Busara Kisaruko, 79) - Theodor Kramarics (Peder Meen Johansen, 69), Tollef Kvello Etholm, Saadiq Elmi (Elias Simossa Rike Nahiry, 85), Fredrik Carson Pedersen - Didrik Sereba, Nikolai Hristov.

Aalesund 2: Tor Erik Valderhaug Larsen - Iver Krogh Hagen, Simen Vatne Haram, Ulrik Valderhaug Syversen, Sebastian Berntsen - Henrik Melland (Sondre Rolland Roth, 46), Eivind Strømsheim Kolve (John Ruud Norvik, 90), Kristoffer Strand Ødven - Mats Helle (Oliver Giskegjerde, 85), Sander Hestetun Kilen (Diedrick Bubahe, 76), Moctar Diop.

---