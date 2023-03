KFUM flyttet inn og vant jevn kamp

Snøværet over Oslo fredag rammet også Kåffas planlagte dobbeltkamp mot Ull/Kisa. Men alternativet var greit nok:

En fullverdig kamp innendørs i LSK-hallen. Det var åpenbart de fleste tilfreds med.

Det ble et mål- og sjansefattig oppgjør der KFUM viste divisjonsforskjellen særlig før pause, mens Ull/Kisa fikk hevet laget sitt etter hvilen. Ull/Kisa forbereder en ny sesong i 2. divisjon, mens KFUM styrer inn mot seriestarten hjemme mot Sogndal 10. april.

Med fortsatt ambisjon om å være nest best i Oslo.

Thomas Klemetsen ble matchvinner drøyt halvveis i første omgang da han var påpasselig foran Ull/Kisas keeper Stefan Hagerup, som ga en retur på det harde skuddet fra Petter Nosa Dahl.

Sistnevnte skar inn fra venstrekanten og skjøt hardt i det nærmeste hjørnet.

KFUM var også mest dominerende i banespillet i kampen der de møtte to tidligere Kåffa-spillere i Moa Mahnin og Juba Moula. Mahnin sto for Ull/Kisas største, av ytterst få sjanser.

Simen Hestnes og Robin Rasch blir viktige også i årets offensive spill, mens laget prøver og feiler i hva som skal skje foran dem. Men det er jo det vi har treningskamper til.

Laget har mange offensive varianter og by på, og de ønsker å få opp balltempoet som blir nødvendig for å avgjøre jevne OBOS-liga-kamper.

Det var også viktig for Kåffa-trener Johannes Moesgaard at laget holdt nullen etter tre baklengs for Lyn sist.

[ Sjekk de resterende treningskampene her ]

---

FAKTA

Treningskamp menn fredag:

KFUM Oslo – Ull/Kisa 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 Thomas Klemetsen (27)

KFUM Oslo: Andreas Vedeler – Håkon Hoseth, Ayoub Aleesami, Akinshola Akinyemi (Kristoffer Lassen Harrison fra 58), Keivan Ghaedamini (Mathias Tønnesen fra 90) – Simen Hestnes, Robin Rasch (Sverre Sandal fra 67), Johannes Nunez (Remi-Andre Svindland fra 67)- Teodor Haltvik (Andreas Gundersen fra 58), Thomas Klemetsen (Yasir Sa’Ad fra 58), Petter Nosa Dahl.

---