Grorud fikk bank av Mjøndalen i årets andre treningskamp

Elias Nahiry ble matchvinner da Grorud slo Kvik Halden i Østfoldhallen og vant årets første treningskamp. Det var Jonas Ryggs mannskap aldri i nærheten av borte mot Mjøndalen, da bruntrøyene tok kommandoen fra start og ga seg ikke før det sto 5-0 på lystavla.

Grorud startet med ballen, men allerede etter minuttet spilt lå det første målet i nettet bak Simen Lillevik i Grorud-buret og det var helt og holdent keeperens egen feil. Lillevik holdt på ballen altfor lenge, slik at en Mjøndalen-spiller fikk presset han til å miste ballen. I jakten på å få den tilbake felte han Kristian Lien, og fra straffemerket gjorde Meinhard Olsen ingen feil. Dermed 1-0, og den absolutt verst tenkelige starten for Grorud.

Fem minutter senere fikk Lien en god mulighet til å doble ledelsen, men denne gang var Lillevik på alerten og plukket fram en god redning. Grorud slet imidlertid veldig i starten med Mjøndalens høye press, og var egentlig ikke i nærheten av å skape så mye. Det gjorde heller ikke Mjøndalen etter den gode starten, men ti minutter før pause skulle vertene få sitt andre mål for dagen på Consto Arena.

To kjappe før pause

Mjøndalen spilte seg fint ut på kanten, der Sivert Øverby slo et flatt innlegg tilbake igjen ut i feltet til Keerat Singh. Den tidligere Godset-spillerens forsøk ble reddet av Lillevik, men Grorud-keeperens parering landet rett på lissa til Kristian Lien som fra kloss hold ikke hadde noen problemer med å styre inn 2-0 bak en utspilt Lillevik.

Tre minutter før pause kom 3-0, og igjen kom målet på nokså enkelt vis. Mjøndalen-forsvaret slo en krosser ut på Syver Skaar Eriksen omtrent på midtstreken helt ute ved inngangen til Mjøndalens klubbhus. Mjøndalens midtbanemann slo Keerath Singh igjennom på ett touch, før Singh løp gjennom og scoret alene med keeper Lillevik. Groruds forsvarslinje sto vel høyt, men målet kunne muligens blitt avvinket for offside.

3-0-målet ble imidlertid stående, og det ble også pauseresulatet etter en omgang der Mjøndalen var det klart beste laget. Det var ganske stor forskjell på lagene på Consto Arena denne lørdags ettermiddagen, og det var ikke stort det Grorud leverte offensivt. Av og til hadde de noen spede forsøk, men det ble ikke videre farlig.

Mjøndalen kontrollerte inn til 5-0

Etter at ti ganske rolige minutter etter hvilen var tilbakelagt, satt dagens fjerde mål for Mjøndalen. Vertens innbyttermålvakt Sondre Svanes Strand slo en lang ball opp mot målscorer Kristian Lien. Han headet den ned til Brinder Singh, som hadde kommet inn for navnebror Keerath Singh, og gikk selv på løp. Brinder Singh spilte ballen i akkurat rett tidspunkt, som gjorde at Kristian Lien også kom alene med keeper og scoret sikkert.

Tidligere Viking, Start og Kongsvinger-spiss Mathias Bringaker er ny på topp hos bruntrøyene, og skulle få æren av å sette inn dagens femte og siste mål fem minutter etter timen spilt. Igjen kom baklengsmålet etter et brudd høyt i banen av Mjøndalen, da Ole Amund Sveen snappet opp en feilpasning og sendte ballen ut på kant.

Det gjorde han tidelen før han ble taklet ganske stygt, men dommer vinket fordel, noe som gjorde at Sander Bratvold kunne legge inn. Inne i feltet fikk Mathias Bringaker kontroll på ballen, og tid nok på seg til å snu seg og sette ballen i det lengste hjørnet. Flere mål ble det ikke, og dermed ble det et ganske stygt 5-0-tap for Grorud.

Groruds neste treningskamp nå er borte mot Raufoss, lørdag 11. februar. Kampen blir spilt innendørs i Raufosshallen klokken 15.00.

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Mjøndalen – Grorud 5-0 (3-0)

Consto Arena, cirka 130 tilskuere

Mål: 1-0 Meinhardt Olsen (2.), 2-0 Kristian Lien (36.), Keerat Singh (42.), 4-0 Kristian Lien (55.), 5-0 Mathias Bringaker (64.).

Håvard Bjerkelund, Birkebeineren

