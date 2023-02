Zafeiris-salg bidrar i klubbkassa til Grorud: – Får en betydelig sum

I helga presenterte Slavia Praha gjennom sin Twitter-konto at de hadde signert tidligere Vålerenga- og Grorud-spiller Christos Zafeiris fra Haugesund. Flere medier har spekulert i en overgangssum opp mot 30 millioner kroner, og takket være videresalgsklausulene som Grorud fikk forhandlet fram ved salget til FKH, drypper det også en del på Grorud.

– Vi er godt fornøyd med avtalen som ble gjort med Haugesund i sin tid, som sikret oss gode videresalgsklausuler i Christos sin fotballkarriere. Hvis alt går som det skal får Grorud en betydelig sum, som er veldig gledelig. At Grorud er en del av så store overganger er ikke hverdagskost, sier daglig leder Mats Thyli i Grorud.

Christos Zafeiris joins Slavia! 🆕🇳🇴🔴⚪️



✍️ Norwegian midfielder signed a deal until 30 June 2027. 🔟 #Zafeiris2027 pic.twitter.com/KbE0CbQQOU — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 29, 2023

Slik blir Zafeiris-pengene regnet ut

Han ønsker ikke å gå ut med noen konkrete tall nå, fordi Grorud fortsatt venter på å få innsyn i avtalen mellom Haugesund og Slavia Praha.

– Vi har ikke vært i noen dialog med Haugesund om et eventuelt salg av Christos, da det er en avtale mellom to andre parter. Men vi har selvsagt fått med oss hvor bra han har gjort det, både i Eliteserien og på U21-landslaget, så det kom likevel ikke helt overraskende på oss at noe sånt kunne skje. Men før vi får sett hvordan avtalen er strukturert og konkret får sett hvor mye penger vi har krav på, vil jeg ikke gå ut med et beløp som kan vise seg å være feil, forteller Thyli.

Hva Grorud sitter igjen med er også helt avhengig av hvordan avtalen mellom Haugesund og Slavia Praha er strukturert. Det kommer an på hvor mye penger som er betalt ut i ren overgangssum, og eventuelle bonuser som Grorud vil få utbetalt en prosentandel av etter hvert som kravene som utløser bonus blir innfridd.

I tillegg skal også Grorud få utbetalt såkalte solidaritetsmidler. I NFFs regelverk står det følgende om solidaritetsmidler:

«Når profesjonell spiller melder overgang eller lånes ut i kontraktsperioden, skal inntil fem prosent av den totale kompensasjonen som blir avtalt mellom ny klubb og tidligere klubb, tilbakeføres til de klubbene som har bidratt til spillerens trening og utdanning fra og med den sesongen spilleren fyller 12 år til og med den sesongen spilleren fyller 23 år.»

[ Fra Grorud til Skeid: – Slik er fotballen ]

Kan måtte vente på pengene

For Groruds vedkommende betyr det at de har krav på 20 prosent av de fem prosentene av den totale kompensasjonen, siden Zafeiris var i Grorud det året han fylte 17 og det året han fylte 18. I tillegg har Grorud også krav på utdanningskompensasjon, og med ulike bonuser inne i bildet blir det fort et komplisert regnestykke for å finne ut nøyaktig den summen Grorud har krav på.

Utdanningskompensasjon er formet slik at det betales etter faste rater basert på nivået til liga og klubb en spiller havner i. Basert på NFFs regelverk får du 10.000 euro for hvert år tilbrakt i klubben når spilleren er mellom 12 og 15 år. For årene mellom 16 og 21 vil det variere fra 90.000 euro og 120.000 euro per sesong. Også Vålerenga vil ha krav på sin andel, fra tiden før han kom til Grorud, etter samme modell.

Når Grorud får pengene kommer også an på avtalen mellom FKH og Slavia Praha. Hvis de har avtalt at totalsummen for Zafeiris betales over fire år, vil Grorud også få utbetalt det de har krav på over fire år.

– Hvis summene det spekuleres i viser seg å stemme, er det ingen tvil om at det vil gi en del penger til Grorud. For oss er det viktig å sikre oss andeler i potensielle videresalg i en spillers karriere, da det er en viktig del av klubbdriften vår, sier Thyli.

[ Grorud starter kvinnesatsing i fotball ]

Vil ikke endre strategi

Så langt i vinter har Grorud solgt åtte spillere, og hentet inn sju, slik at det har vært en ganske stor utskiftning siden nedrykket. Det er lite trolig at Zafeiris-salget vil få spesielt mye å si for Groruds overgangsstrategi, slik den ligger nå.

– Du skal aldri si aldri i fotball, men vi er på utkikk etter å gjenta så mange tilfeller som mulig av det vi har fått til med Christos, Leo (Cornic), Oscar (Aga) og Omar (Bully) de siste årene. Det er det som er modellen til Grorud, og utviklingen av egne, lokale spillere er fortsatt det viktigste for oss. Det vil høre til sjeldenhetene om Grorud bruker store penger, og hvis vi tjener penger går det inn i utviklingen av unge spillere, forteller Thyli.

Groruds daglige leder synes det er utrolig kjekt at Zafeiris får muligheten i utlandet, og at det er gøy at Grorud har vært en del av den reisen.

– Bare i år har det vært en helg haug med norske spillere som har blitt solgt til utlandet, og mange av dem har hatt en underlig reise som tok dem dit de er i dag. Jeg synes det er på sin plass å gi en stor honnør til hvordan klubbene i Obosligaen og 2. divisjon jobber med talentutvikling, og at det er kjempeviktig at vi nå får flere og flere spillere som tar steget ut, avslutter Thyli.

[ Sjekk vinterens treningskamper for Grorud og de andre Oslolagene ]

[ Kåffa henter forsvarsspiller fra byrival Grorud: – Naturlig valg for oss ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!