Grorud henter tidligere Skeid-favoritt: – Jeg er jo Groruddøl

For to dager siden meldte Skeid på sine hjemmesider at de takket av forsvarsspillerne Mats Andersen og Matarr Kah, etter henholdsvis fem og fire sesonger på Nordre Åsen. Begge var godt likt av fansen, og fredag ble det klart at stopper Andersen bytter ut Skeid med Grorud de tre neste sesongene.

– Når en Årvollgutt som Mats blir tilgjengelig, er det nesten arbeidsforsømmelse om vi ikke er på ballen. Til tross for noe skadeproblematikk har Mats flere opprykk med Skeid, og tilfører oss viktig rutine og erfaring. Han er i en perfekt alder og har vist seg som en topp type. Dette kjennes ut som starten på en ordentlig god reise, sier daglig leder, Mats Thyli til klubbens hjemmesider.

Bojang fortsetter i Skeid

Andersen selv ser fram til å representere Groruddalens flaggskip, som han kaller sin nye klubb.

– Jeg er jo Groruddøl, så jeg har fulgt med Grorud siden Jens Andersen spilte her da han var trener for meg i Årvoll. Da Mats ringte og la fram en plan og visjon for meg i klubben, ble det et enkelt valg å signere for Grorud, sier Andersen og fortsetter:

– Å være Groruddøl og spille i Grorud er spesielt, det er jo hele dalens flaggskip i fotballen. Alle som liker å følge med fotball veit om og setter pris på Grorud. Dette er noe jeg vil være med på, forteller Andersen.

Samtidig som Skeid har latt Andersen og Karr gå, har klubben signert ny kontrakt med Suleyman Bojang.

– Sully er en viktig ledertype i laget, og er en voksen, rutinert og profesjonell spiller som hjelper de rundt seg til å prestere godt. Jeg er virkelig glad for å ha han med videre, sier hovedtrener Gard Holme til Skeids hjemmesider.

