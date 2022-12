Molde og Chelsea enige om Fofana-overgang – knuser norsk salgsrekord

Overgangen ble bekreftet av begge klubber onsdag. Fofana har signert en langtidskontrakt som strekker seg helt fram til 2029.

Chelsea skriver på sine nettsider at 20-åringen Fofana slutter seg til klubben fra og med 1. januar.

London-klubben betaler 12 millioner euro til Molde for angriperen, ifølge den kjente fotballjournalisten Fabrizio Romano. Det tilsvarer 125 millioner kroner.

Agent Atta Aneke har representert unggutten fra Elfenbenskysten i forhandlingene med Chelsea. Han sier til VG at salget «knuser» den norske overgangsrekorden.

Den gamle rekorden skal stamme fra Erik Botheims overgang fra Bodø/Glimt til russiske Krasnodar.

Drøm

Agent Aneke vedgår samtidig at overgangen fra norsk til engelsk fotball er stor.

– Det er jo en drøm. Jeg skal innrømme at Chelsea er et stort steg for ham nå, men når det dukker opp sånne muligheter for en ung spiller med et så vanvittig potensial som han har, må man bare gripe sjansen, sier han til VG.

Han ser ikke bort fra at Fofana kan bli sendt på lån til en annen klubb.

– De ønsker å signere de beste unge talentene i verden, og har en veldig klar og tydelig plan på hvordan de skal få dem til å lykkes best mulig, sier Aneke til avisen.

Fofana har tidligere uttalt at det ville vært en drøm å signere for nettopp Chelsea.

Landslagsdebut

Spissen scoret 15 mål på Moldes vei mot et suverent seriegull denne sesongen. I alle turneringer ble det 21 scoringer i alle turneringer.

Fofana kom til romsdalsklubben i februar i fjor. Siden den gang har han spilt 65 kamper for Molde. Nylig debuterte han også for Elfenbenskysten sitt A-landslag.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Molde-direktør Ole Erik Stavrum, uten hell.

