Gjønnes Nilsen fikk sparken i Grorud

Oslo-klubben, som ligger sist på tabellen i 1. divisjon, opplyser om avgjørelsen i en pressemelding onsdag.

Beslutningen om å sparke Gjønnes Nilsen ble tatt på et styremøte tirsdag.

«Styret håpet i det lengste at resultatene skulle snu, men opplever at vi nå trenger nye impulser for å prøve å redde plassen i OBOS-ligaen og ta klubben videre», skriver klubben.

Videre heter det at Grorud-ledelsen vil komme tilbake med mer informasjon om veien videre i løpet av kort tid.

Oslo-klubben har ennå til gode å vinne en kamp i 1. divisjon denne sesongen. Mandag ble det 1-1 i Oslo-derbyet mot Skeid. Fasit etter 21 kamper er ingen seire, sju uavgjort og 14 tap.

Åtte poeng skiller opp til nettopp Skeid på kvalikplassen. Bryne på trygg grunn har ytterligere fem poeng.