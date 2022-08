Lyn lanserer Europa-ambisjoner

KRINGSJÅ (Dagsavisen): I en historisk bra sesong for Lyn, der det blir en rekordhøy tabellplassering og der de unge spillerne har løftet seg til solide Toppseriespillere, ser de nå mot nye høyder som klubb. Utviklingen skal sparkes i gang gjennom prosjektet «Drømmen om Europa».

– Ideen oppsto allerede i januar, forteller mediesjef i klubben, Thomas Nordeng til Dagsavisen. Den handler om at Lyn som klubb ønsker å heve seg i tråd med kvinnefotballens utvikling. Tiden er inne for å ta sats og utvide egne grenser.

Identiteten og verdiene til Lyn som utviklingsklubb består, men ambisjonsnivået heves.

Pilen peker oppover

– Drømmen om Europa er et strålende prosjekt som gjør at alle som er en del av klubben kan ha noe større å se fram til. Vi ønsker å få referanser utenfor landets grenser for å fortsette å utvikle klubben. Enten det er spillere som ønsker å få sjansen til å spille utenlands, eller at vi i samarbeid med klubber i Europa kan gi spillerne gode referanser gjennom treningsopphold, eller det er trener eller ledere som utveksler erfaringer som gjør det samme, sier hovedtrener Tom Stenvoll til Dagsavisen.

I mars fikk de gode tilbakemeldinger spesielt i treningskampen mot Brøndby, en kamp Lyn vant 3–0. Og utover i sesongen har klubben fått mange bekreftelser på at pilen peker oppover. Rosenborg og Kolbotn ble slått på bortebane, og man spilte en jevn og tett kamp mot serieleder Brann på Kringsjå.

Utviklingsklubben

I tillegg spilte Cathinka Tandberg, Maria Fink og Julie Jorde et suverent J-19 EM i sommer, der man tok seg helt til finalen. I den nyeste J-19-troppen til to kamper mot Sverige og Finland i september er de selvsagt med, det samme er 16-åringen Kamilla Melgård som er prakteksempelet på den spillerutviklingen Lyn er så kjent for.

– Det har alltid vært en klubb hvor man får prøve seg fra ung alder, sier Julie Jorde, som selv fylte 18 år i april, og som allerede har rukket å oppleve mye.

– Bare se hvem som preger kampene våre. Det er de unge spillerne. Kamilla Melgård, som kanskje har vært den viktigste spilleren vår i år. Det viser at så lenge man er god nok så får man spille, uansett alder, forteller Jorde, som er fast inventar sentralt på Lyns midtbane, og som bar kapteinsbindet på J-19-laget som tok EM-sølv i sommer.

Jorde var på prøvespill både hos Kolbotn og Vålerenga, før hun valgte Lyn da hun forlot barndomsklubben Abildsø i 2018.

– Det angrer jeg selvfølgelig ikke på. Med tilliten jeg har fått her er det kanskje ikke så lang vei opp og fram i lyset. Når vi ikke kan hente spillere fra verken den ene eller andre hyllen, på grunn av økonomien, må man satse på talentene, fortsetter Jorde.

Må gi spillerne bedre vilkår

Julie Jorde spilte en strålende kamp for Lyn mot LSK kvinner mandag. (Jonas Bucher)

De siste årene har klubben sett at nøkkelspillere går gratis videre til andre norske klubber, som oftest LSK Kvinner, uten at Lyn tjener noe på det. I Norges fire store klubber spiller man på bedre kontrakter og klubbene tjener på salg til utlandet.

Nå ønsker Lyn å ta steget opp til å selv bli en utfordrer til Champions League-plassene, samt tilby spillerne bedre og lengre kontrakter. På den måten henger man med i utviklingen og skaffer seg bedre forutsigbarhet i årene som kommer.

– Vi er allerede i gang med arbeidet om å forlenge kontrakter med mer enn ett åre og har allerede en del spillere på lengre kontrakter. Vi skal fortsette med det vi er best på; å utvikle spillere. Vi skal fortsette å være utviklingsklubben som gir dem den fortjente sjansen til å dra videre og ta de neste stegene, men i stedet for at de går gratis, så skal vi kunne selge de – gjerne rett til utlandet, sier mediesjef Thomas Nordeng.

Samler inn penger

For å sparke i gang prosjektet vil det bli opprettet en pengeinnsamling, en såkalt crowdfunding der alle rundt klubben kan engasjere seg og ta del i reisen. Midlene skal brukes til å nå konkrete målsettinger. I første omgang, øke andelen av spillerstallen på proffkontrakt, og resignere sentrale spillere på bedre og lengre kontrakter.





– Det er viktig for oss at folket ser at det vi får inn vil bli brukt til å tilrettelegge i best mulig grad for spillere som Julie, slik at de har gode forutsetninger til å utvikle seg videre. Og vi ønsker å bruke midler til for eksempel treningsopphold, der vi vil skaffe oss erfaring med driften i utlandet og utvikle alle ledd i klubben, sier Thomas Nordeng.

Tom Stenvoll har stor tro på at prosjektet vil føre til motivasjon både i og rundt klubben.

– Jeg kjenner at det trigger meg noe voldsomt å være en del av en klubb som tør å drømme stort, og som ønsker å legge til rette for utvikling. For spillerne må dette være midt i blinken. Tenk om vi gjennom dette prosjektet en dag kan være et lag fra Norge som selv presterer i Europa. Det ville vært helt magisk, og er heller ikke urealistisk å få til med den posisjonen vi har tatt i norsk toppfotball de seneste årene. Men vi ønsker å få referanser også utenfra for å utvikle oss, og forberede klubben på noe mer, sier Stenvoll.

Man kan lese mer om prosjektet her.

Graham Hansen er med på laget

For å ha fokus på prosjektet har Lyn fått med seg ambassadører, både innad i klubben, og større navn med fortid i Lyn. Julie Jorde og Kamilla Melgård står for fremtiden. Joanna Bækkelund og Noor Eckhoff har begge gått gradene i Lyn-systemet og er for øyeblikket utenlandsproffer i den svenske klubben Eskilstuna United. Men de virkelig store navnene er Frida Maanum og Caroline Graham Hansen som begge er i verdenseliten.

– Det er flere som har startet her i Lyn og som nå er ute og leker seg i store klubber i Europa, for eksempel Caroline Graham Hansen. Det er de spillerne man ønsker å følge fotsporene til, etter å ha sett dem spille her i begynnelsen. Det vil alltid komme talenter gjennom Lyn, sier Julie Jorde og skuer ut over barna som deltar på OBOS Lyn fotballskole på Kringsjå.

PS. Lyn møter Kolbotn borte i kvartfinalen i cupen onsdag og har Rosenborg på Kringsjå i siste seriekamp i grunnspillet søndag.

