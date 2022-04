Søvnløse netter for Fagermo etter Glimt-smellen

I et intervju med egen klubb forteller VIFs hovedtrener at han knapt har sovet etter nederlaget. Hans gutter ble utspilt og grundig slått i Bodø.

– Det er klart at når du taper 1-5 med det materiellet vi har nå, så er det for dårlig trenerarbeid. Og det er jeg som er hovedtrener i Vålerenga, sier Fagermo og fortsetter:

– Jeg mener det er riktig å være selvkritisk. Dessverre. Jeg skulle ønske at jeg kunne levert en bedre prestasjon. For laguttaket og bytting av posisjoner og så videre gjorde at det laget var langt svakere enn det burde ha vært.

– Skal du ha sjanse der oppe (i Bodø) – som absolutt er mulig – så må du ha et lag som er mye råere offensivt og i presset. I fjor var vi det beste laget til å presse. Men det presset vi hadde i Bodø, tror jeg faktisk er Eliteseriens svakeste så langt. Det sier litt.

Søndag får Fagermo en sjanse til å snu trenden hjemme mot nyopprykkede Jerv.

– Vi er blitt enige om at vi må komme oss videre. Det er 27 kamper igjen. Og det nytter ikke å dra med seg gruff og negativitet langt utover i uka.

[ Kjartansson om Glimt-tapet: – Gapet er ikke så stort. «No chance» ]