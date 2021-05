Ikke det hjerteligste håndtrykket vi har sett, men bedre enn ingenting. VIFs trener Dag Eilev Fagermo takker Moldes Erling Moe for kampen etter at VIF vant 2-1 på Intility i fjor. Vi tror det blir en kamp mellom disse to om seriegullet. (Terje Pedersen/NTB)