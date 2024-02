Wiklund skal lade opp i Østmarka og på Valle Hovin: – Blir kjempegøy

I fjor vant Ragne Wiklund VM-gull på 3000 meteren i VM enkeltdistanser, og tok sju verdenscupseire. For det ble hun kåret til årets kvinnelige idrettsutøver, men da hun skulle motta prisen lå hun sjuk på hotellrommet. Noe som har vært et gjentakende problem under årets sesong, der EM gikk fløyten og også det nylig avsluttede verdensmesterskapet i enkeltdistanser ble påvirket.

Oslo-jenta har de siste fem ukene vært i Nord-Amerika og forberedt seg til mesterskapet, som gikk i helgen. Der klokket hun inn til tiden 6.52,46 på den canadiske isen under søndagens 5000 meter. Hun endte 58 hundredeler bak bronsevinner Martina Sablikova fra Tsjekkia, og mistet nok den medaljen med en svak siste runde.

– Dette var det beste jeg hadde i dag. Jeg gråter mest over at jeg er lettet. Denne dagen var tung mentalt allerede før den hadde begynt, så jeg tror jeg fikk ut absolutt alt, sa Wiklund til NRK etter søndagens løp.

Mye sykdom

Wiklund gikk i fjor inn til sølvet på distansen i VM enkeltdistanser. Der ble hun også verdensmester på 3000 meter, men i år har sykdom plaget henne i oppladningen. Hun var også preget i EM i januar. Der gikk ikke Wiklund flere løp etter bronsen på 3000 meter.

Hun utdypet slik følelsene hun satt med før VMs siste dag:

– Jeg er veldig glad i å gå løp, men det er ikke så gøy når man ikke er i slag. Derfor har jeg gruet meg litt, så dette gikk egentlig overraskende bra.

Gullet tok nederlenderen Joy Beune foran landskvinnen Irene Schouten. Seiersmarginen var på 1,26 sekunder.

Les også: Wiklund sprakk på siste runde og mistet bronsen: – Tok ut alt

Lader opp med langrenn

To timer senere stilte Wiklund også opp på 1500 meteren, der hun ble verdensmester i 2021. Etter en fersk 5000 meter i beina endte hun på 14. plass søndag. Oslo-jenta gikk inn til tiden 1.56,16 på isen i Canada. Hun endte 3,87 bak gullvinner Miho Takagi fra Japan.

– Det var helt greit, men jeg følte meg ganske ferdig før start. Jeg synes jeg gikk bra på skøyter, men jeg hadde ingen fart i kroppen. Det var brutalt å gå nytt løp så kort tid etter 5000 meteren, og jeg har ikke så mye overskudd å spille på akkurat nå. Det var nok 5000-meteren jeg hadde å by på denne helgen, sa Wiklund til NRK søndag kveld.

Skøyteløperen har hatt en tung periode, og ikke fått forberedt seg som hun ønsket verken til EM eller VM enkeltdistanser. Derfor gleder hun seg nå til å reise hjem til Oslo for å slappe litt av.

– Nå skal jeg ikke tenke for mye de kommende dagene. Jeg har vært her i fem uker og ladet opp til dette mesterskapet og håpet å komme meg i form. Så nå blir det å komme seg hjem, gå litt på ski i Østmarka og slappe litt av mentalt. Så håper jeg formen vil komme seg til Inzell, sier hun.

Les også: Kongshaug tok bronse med ny personlig rekord på 1500 meter

Vil sjekke ut Valle Hovin

Den østerrikske byen skal nemlig arrangere VM allround, som starter helga 8. mars. Der er Ragne Wiklund Norges desidert største håp om en sammenlagtplassering.

– Den helga her var et positivt steg inn mot Inzell. Det å gå på langrenn var en god oppskrift inn mot mesterskapene i fjor, så jeg tror jeg skal gå litt på ski også i år. Jeg må nesten teste ut løypene i Østmarka, nå som jeg har skaffet meg en leilighet på den siden, sier Wiklund.

I tillegg gleder Norges skøytedronning å teste ut hovedstadens nye isflater på Valle Hovin, som ble offisielt åpnet lørdag 10. februar.

– Vi har fått is nå på Valle Hovin, så jeg er veldig giret på å teste ut det. Så blir det å gjøre jobben som skal gjøres inn mot Inzell, så får vi satse på at det blir bra, forteller Wiklund.

Les også: Eitrem med ny pers i VM – ble likevel bare nummer seks på 10.000 meter