Eitrem med ny pers i VM – ble likevel bare nummer seks på 10.000 meter

Nord-Odal-løperen var i mål på 13.01,71 og slo sin egen bestenotering med 2,53 sekunder.

Lenge lå Eitrem an til å kunne slå Håvard Bøkkos norske rekord (12.53,89) satt i den samme skøytehallen i Canada i 2011, men de siste rundene ble i overkant tøffe.

– Sander gikk ikke økonomisk nok. Det så jeg tidlig i løpet, og teknisk var det ikke bra nok, kommentere tidligere skøyteløper Eskil Ervik i NRKs sending fra VM.

Davide Ghiotto perset og forsvarte VM-gullet på 10.000-meteren med tiden 12.38,82. Italieneren vant overlegent 8,19 sekunder foran hjemmehåpet Ted-Jan Bloemen.

Graeme Fish sørget for at canadierne fikk to mann på pallen.

Senere søndag skal Eitrem i aksjon på 1500 meter. Der stiller også europamester Peder Kongshaug.

