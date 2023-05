Effektivt KFUM seiret endelig: - Utrolig deilig

KFUM-ARENA (Dagsavisen): Dette var ingen stor kamp med tanke på underholdning, men det bryr ikke KFUM seg om. Det var varmt og godt på Ekeberg da laget endelig tok sin første trepoenger for sesongen, da Kongsvinger ble nedkjempet.

– Vi har gjort det vanskelig for oss selv og det har bygget seg opp en mental utfordring når seieren uteblir. Derfor er det utrolig deilig å endelig kvitte seg med dette trepoengsspøkelset, sier KFUM-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

I en meget sjansefattig affære scoret Obilor Okeke og Johannes Nunez på lagets to av tre sjanser i hele kampen. Okekes første scoring for klubben viste seg å være nok. Johannes Nunez fulltreffer på overtid hadde ikke noen stor xG (expected goal), men skuddet med strak vrist fra 20 meter føyk rett i nettet. Det er lov å være effektiv.

Jaget vekk spøkelset

– I de foregående kampene har vi opplevd at motstanderen har skapt lite, men likevel vunnet. Så det er deilig at vi klarte å snu det til vår fordel i dag. Gutta har respondert veldig bra på utfordringen. Pratingen, dødballene og boksspillet er veldig bra i dag. Også har vi kvalitet i boksspillet, både defensivt og offensivt, det er noe jeg har etterspurt, sier Moesgaard.

Obilor Okeke åpnet målkontoen for KFUM. (Guttorm Lende)

Scoringene var preget av kvalitet, og det defensive var det heller ingenting å utsette på, og derfor vant KFUM fullt fortjent. Hele den andre omgangen ble en lang forsvarskamp for vertene som sto imot uten å slippe til noen store sjanser. Gjestene kom ikke nærme enn et skudd i nettveggen i førsteomgang.

Kampfakta

1. divisjon, runde 7 lørdag

KFUM – Kongsvinger 2–0 (1–0)

KFUM-Arena, 878 tilskuere

Dommer: Henrikke Holm Nervik, Trygg/Lade SK

Mål: 1–0 Obilor Denzel Okeke (36.), 2–0 Johannes Hummelvoll-Nunez (90.)

Gule kort: Remi-André Svindland, KFUM. Marius Eriksen, Kongsvinger.

KFUM:

Emil Ødegaard – Momodou Njie, Ayoub Aleesami, Mathias Tønnesen – Dadi Gaye, Robin Rasch (Teodor Haltvik fra 46.), Simen Hestnes, Keivan Ghaedamini – Remi-André Svindland, Sverre Sandal (Johannes Hummelvoll-Nunez fra 46.), Obilor Denzel Okeke (Petter Nosa Dahl fra 67.)

Målfattige lag

På Nordre Åsen møttes de to lagene som har scoret mest til nå i en ellers målfattig 1. divisjonssesong. Fredrikstad er utrolig nok på andreplass med bare fire mål på seks kamper. KFUM og Kongsvinger hadde selv bare scoret ett i snitt per kamp, derfor var det ikke forventet noen stor sjansebonanza under den sterke maisola på Ekeberg.

Det ble vannet så mye som mulig før dommer Henrikke Nervik blåste kampen i gang. Avsparket ble litt forsinket på grunn av en vannkaster som ikke slo seg av, heller kjærkomment for spillerne der ute som gjerne tok en tur innom dusjen. Det gjaldt å være så frisk som mulig for KFUM.

Okekes første

Det var ikke forventet mange sjanser og de kom heller ikke. En halvtime med stillingskrig der Vegard Hansens menn var nærmest ble servert på Ekeberg. Men det var ikke noe mer enn halvsjanser å melde om. KFUM hadde ballen mye, som vanlig, Rasch og Hestnes var ballfordelere på midten, men til tross for mye rettvendt spill på gjestenes banehalvdel fant ikke vertene veien på siste tredel.

Faktisk hadde de ikke noen skudd på mål den første halvtimen. Det måtte noe spesielt til. KFUM var farligst da ballen ble fraktet raskt fra ende til annen. Det var ikke noe spesielt med angrepet som førte til scoringen, men timingen og presisjonen satt. Sverre Sandal slapp til Obilor Okeke på løp, spissen traff helt utmerket og plutselig hadde KFUM tatt ledelsen på sin første sjanse i kampen. Og spissen som ble hentet fra Fredrikstad åpnet endelig målkontoen i sitt nye lag i rødt og hvitt.

– Det er viktig at Okeke begynner å finne formen. Han slet med kampformen etter året i Fredrikstad, men nå er han virkelig i gang, sier Moesgaard.

Kontrollerte kampbildet

I minuttene fram til pause kom Okeke til et nytt godt skudd som gikk en meter utenfor. Spissen var i flyten, men Johannes Moesgaard gjorde likevel to bytter i pausen. Inn kom Johannes Nunez og Teodor Haltvik, henholdsvis for Sandal og kaptein Rasch.

– Det er to bytter jeg gjerne ikke ønsket å gjøre. Dessverre har Robin en vond legg som stivna. Sverre har vært syk og måtte gi seg på grunn av det. På den andre siden er det veldig gledelig at de to som kommer inn virkelig tar vare på sjansen, sier Moesgaard.

Halvveis i andreomgangen måtte også målscorer Okeke gi seg for dagen. Moesgaard erstattet han med Glimt-klare Petter Nosa Dahl. Hans spissegenskaper er velkjente, og passende, med det resultatet og kampbildet som utviklet seg. Kongsvinger hadde ballen mye og var på utkikk etter en passasje igjennom et kompakt hjemmelag.

Nunez dundret spikeren i kista

Det slet gjestene stort med å finne. Da de lagde trykk på vertene endte det som oftest i frispark utover. Til stor frustrasjon for Vegard Hansen og gjestene fra de dype skoger. KFUM skapte heller ingenting fremover, men kontrollerte kampbildet. Nunez og Dahl kom to mot en da fem minutter gjensto, men førstnevntes pasning ble for upresis.

De to skulle få en ny mulighet til å punktere kampen og denne gangen var rollene snudd. Dahl dant Nunez på 20 meter. Innbytteren gikk for det på førstetouchen og kunne ikke gjort en bedre vurdering. Bortelagets keeper ble bare stående og se på at ballen suste rett i mål. Da var kampen avgjort og et meget lettet hjemmelag så nettopp ut som det, lettet.

Trener Johannes Moesgård og KFUM var glade etter 2-0 over Kongsvinger 13. mai 2023. (Guttorm Lende)

– Johannes kommer tilbake fra skade og hamrer det skuddet i mål. Det var virkelig en perle, sier Moesgaard.

Seieren tar laget over streken. På fotballens nasjonaldag blir det bortekamp på Fredrikstad stadion. Der hjemmelaget har spilt 0–0 i tre av fire kamper til nå denne våren …

– De har jo lettere for å fylle stadion den dagen. Jeg er veldig glad for at vi drar ned dit med selvtillit etter at trepoengsspøkelset er borte. Det er et defensivt godt Fredrikstad vi møter. I vinterens siste treningskamp tapte vi 0–2 etter to overganger der nede. Det blir spennende å se hvordan vi løser utfordringen, avslutter Moesgaard.