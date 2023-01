MS fikk det tøft i årets første hjemmekamp: – Vi er tjent med å ha et eget spill

MANGLERUDHALLEN (Dagsavisen): Det nye året starta på best mulig måte for Manglerud Star, da de slo Ringerike 3-0 på bortebane torsdag. Lørdag var MS klare for årets første kamp på egen is, og da var de brått tilbake til hverdagen også.

Manglerud Star klarte seg riktignok bra fra start, og lå kun under med ett mål etter de første tjue minuttene. De var også svært nære å score selv, men Marcus Bryhnisveen sin avslutning ble redda på streken av gjestenes back, Brendan Ellis.

Men etter første pause røyna det på for MS. I løpet av de knappe nu første minuttene av andre periode, scora Stjernen fire ganger, og avgjorde langt på vei kampen.

Emil Bejmo reduserte til 1-5 før siste pause.

– Med en gang dem får 1-0 så blir dem litt mer avslappa i spillet. Dem kommer ut hardt i andre periode. Vi kjenner at vi er såpass med i matchen at vi kanskje blir litte granne ivrige i andre periode, og da får vi det litt tøft en periode. Vi går oss litt bort, og har ikke balansen i laget vi ønsker, forklarer MS-trener Marius Trygg.

– Ikke så gærent

Bortsett fra disse ti minuttene, klarte MS seg ganske bra. I tredje periode scoret riktignok Stjernen to mål til, men de ble kvitert ut av Kristoffer Ole Tapper (hans første i eliteserien), og Christoffer Larssen Berger.

– Det er ikke så gærent, men vi må spille seksti minutter. Men det er kanskje litt typisk i andre periode, når det er langt til boksen for å bytte for oss, og man blir ekstra sårbare hvis vi blir litt ivrige. Det blir noen sekvenser der vi blir ganske slitne, erkjenner trener Trygg, og legger til:

– Vi avslutter kampen bra igjen, og viser at det finnes mye hockey i det laget her, og så må vi anerkjenne at Stjernen er et bra lag, sier Trygg.

Dette var Manglerud Stars fjerde kamp under ledelse av Marius Trygg, og Martin Hansen. En stor forandring man tydelig kan se på isen er at dette MS-laget i langt større grad tar sjanser, og ønsker å spille en mer offensiv type ishockey enn under Roy Johansen og Morten Ask.

Et mer offensivt MS

Marius Trygg forteller at dette er noe han mener er bra for både MS som klubb på lang, og kort sikt.

– Vi ønsker å ha et større press på puckfører, og vi må tørre. Jeg syns også det er måten å gjøre det på. Hvis vi skal ha litt større perspektiv så ønsker vi å være en klubb hvor folk kan utvikle seg til å bli hockeyspillere, og det er klart at da må vi tørre å spille mer puck, og være friskere i inngangen på den måten, forklarer Trygg.

Han er likevel klar på at man må ha to tanker i hodet samtidig.

– I tillegg til det jobber vi mye med strukturen i forsvarsspillet å være veldig disiplinerte i roller. Vi snakker mye om forsvarsarbeid og posisjonsspillet. Jeg syns tidligere at det har vært litt vilt og litt mye flying, men vi jobber også med å ha et eget spill, sier Trygg.

– Det kan fort bli kvalik

Etter at Manglerud Star torsdag slo Ringerike, gikk de også forbi Hønefoss-klubben, og opp på den siste sluttspillplassen. Men med kun tre poeng ned er Trygg klar over at det fort kan ende i nedrykkskvalik også denne sesongen. Han tror den offensive stilen også vil gagne MS dersom de havner der.

– Vi skjønner at dette blir en kamp hele veien om den sluttspillplassen, men vi er også så ærlige og sier at det fort kan bli kvalik. Da tror jeg vi er tjent med å kjenne at vi tør å ha et eget spill, og ikke plutselig må omstille i en kvalik. Vi må tenke litt større på det, sier han.

– Jeg ønsker at vi skal være en sånn klubb. I Maanglerudhallen skal de kjenne at det er et lag som setter trykk, og som tør. I juniorhockeyen er det jo veldig mye fokus på å spille seg ut av situasjoner. Det er moderne hockey, og derfor må vi også tørre å videreføre en del av de tinga her på A-laget. Vi ønsker å utvikle oss som klubb og ha en profil. Det er jeg opptatt av, legger han til.

Må gripe hver mulighet

Marius Trygg og Martin Hansen er på sine fire første kamper sanka fire poeng for MS, og det virker som Trygg trives i sin nye rolle.

– Det er kjempegøy. Jeg føler jeg har fått bra respons i gruppa. Det er en veldig fin stemning selv om det har vært mye annet rundt. Innad i laget er det en veldig bra og. Det blir også viktig å være i nuet, og ikke kikke for langt fram. Vi kan ikke gå og vente på kampene mot Ringerike og Grüner. Vi må ta hver mulighet som byr seg. For det vil være matcher hvor vi er gode nok til å ta poeng fra andre, avslutter Trygg.

