Hevder han blir mannen som skal utfordre Sjøeng om keeperplassen i VIF

Etter at Sondre Rossbachs kontrakt gikk ut med Vålerenga, og Storm Strand-Kolbjørnsen røk korsbåndet, står Vålerenga igjen med bare én keeper i Magnus Sjøeng. Det er selvsagt ingen optimal situasjon, og derfor har Vålerenga vært på utkikk etter en som kan utfordre VIFs unge sisteskanse.

Like før jul skrev Dagsavisen at VIF-trener Dag-Eilev Fagermo har invitert Isak Midttun Solberg til å bli med på klubbens første opphold på Marbella i slutten av januar. Midttun Solberg har tidligere vært i Tottenhams akademi, og spilte sist i Kongsvinger, før han ikke fikk fornyet kontrakten sin der.

Nå hevder imidlertid Viaplays Andreas Hopen at Vålerenga allerede har signert en ny keeper, i form av Jacob Storevik. 26-åringen fra Førde var med på å berge plassen for Sandefjord i årets Eliteserie, og har vært fast for Sandefjord de to foregående sesongene. I år spilte han 20 av 30 kamper, pluss begge kvalifiseringskampene mot Kongsvinger.

Tidligere har Storevik vært innom Rosenborgs akademi, Levanger og Florø. Han skal ha signert på en kontrakt ut 2025-sesongen.

✍️Vålerengas nye keeper er Jacob Storevik! 26-åringen valgte å ikkje forlenge avtalen med Sandefjord etter 102 kampar for klubben. Storevik har signert på ein avtale ut 2025 med hovedstadsklubben. — Andreas Hopen (@AndreasHopen_) December 27, 2022

