Gult og blått for Ukraina

For første gang på tre år blir det adgang for publikum i Norges nasjonalanlegg. Der blir det hopp, kombinert og langrenn med lørdagens tremil for kvinnene og søndagens femmil for gutta som to av høydepunktene.

Men all fargeleggingen var ikke regissert. Natt til i går ble russernes smøretrailer tagget ned med det ukrainske flagget og skjellsord malt på bussen. De russiske langrennsløperne som fikk sin bomtur til Norge, forlot landet onsdag.

Blir æresgjester

Ukrainas utøvere som lot være å reise hjem etter junior-VM på Lygna i forrige uke, er hedersgjester under rennene.

– Vi ønsker å markere bredt vår støtte til Ukraina, og det er mange tiltak på gang i både Drammen (torsdagens sprint) og helgens renn i Holmenkollen, sier skipresident Erik Røste til Dagsavisen.

Frustrerte russiske langrennsløpere forlot norsk jord, blant dem verdenscupleder Natalja Neprjajeva, som uttrykte stor skuffelse over at sesongen deres ble avbrutt på grunn av krigshandlingene i Ukraina.

Ny daglig leder

Løperne som går i Kollen skal ha de ukrainske fargene på drakten de går med. Ukrainas flagg skal være synlig over og under startnummeret.

Også på diverse sponsorplakater rundt løypene blir de ukrainske fargene markert. Publikum som kommer vil få utdelt ukrainske flagg vd inngangen.

Det er ventet 12.000 tilskuere med billetter til tribunene i Holmenkollen, melder NTB. I tillegg ligger det an til titusenvis av tilskuere rundt om tremils- og femmilstraseen opp til Frognerseteren.

Stefan Marx er ny daglig leder av Holmenkollen Skifestival og han håper og tror at publikumsfesten i Kollen kan gjenoppstå.

– Det er en tradisjon som strekker seg 130 år tilbake i tid, og i 1892 ble det første hopprennet arrangert med hele 12 000 tilskuere, sier han.

Sportslige forfall

Fjorårets renn ble flyttet til Sveits på grunn av koronapandemien.

Sportslig er det en rekke forfall. Det norske sprintlandslaget er koronasmittet og kan ikke starte. Dermed er sesongen over for blant andre Johannes Høsflot Klæbo.

På jentenes tremil uteblir Sveriges siste vinner i Kollen, Frida Karlsson. Hun er ikke restituert etter OL-fiaskoen.

Hopperne skal gjennom Raw Air-konkurranser og Jarl Magnus Riiber er den store hjemmefavoritten i kombinert.





---

FAKTA

Dette er skiprogrammet i Drammen og Holmenkollen:

Torsdag 3. mars: 10.00: Langrenn sprint i Drammen, prolog. 12.30: Utslagsrunder.

Fredag 4. mars: 16.00: Hopp lagkonkurranse, Raw Air, Holmenkollen.

Lørdag 5. mars: 09.00: Kombinert hopprenn, 10.00: 30km langrenn klassisk fellesstart, kvinner. 13.00: Hopp kvinner, Raw Air, 14.30: Kombinert langrenn 10km menn. 17.00: Hopp menn, Raw Air. Alt i Holmenkollen.

Søndag 6. mars: 09.30: Kombinert hopprenn, 12.00: 50km langrenn klassisk fellesstart, menn. 15.00: Kombinert langrenn 10km, menn. 15.45: Hopp menn, Raw Air. 19.15: Hopp kvinner, Raw Air. Alt i Holmenkollen.