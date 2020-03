Alle landets skoler og barnehager er foreløpig stengt fram til 26. mars. Titusenvis av foreldre har hjemmekontor, og regjeringen har utvidet reglementet for omsorgspenger for alle voksne som må være hjemme med barn, selv om barna er friske.

På en pressekonferanse mandag kveld sier helseminister Bent Høie nå at foreldre ikke bør forberede seg på å kunne sende barna på skolen og i barnehagen igjen etter 26. mars.

Ikke over 26. mars

– Man må være forberedt på at det vil vare utover 26. mars. Vi må alle ha med oss at man må ikke forberede seg på at dette er over 26. mars, sier Høie.

Han sier det er viktig at alle nå følger med på myndighetenes råd for å få med seg utviklingen.

– Det kan bli nedtrappinger på noen områder og endringer, så det er viktig at alle følger med på helsenorge.no og følger med på om det blir endringer av råd slik at man er oppdatert. Når vi får mer kunnskap og mer erfaring kan ting endre seg, sier Høie.

Ikke forskuttere

Folkehelseinstituttet sier de ikke nå kan forskuttere hvordan situasjonen for skolene og barnehagene vil utvikle seg. De understreker at folk skal få beskjed om hva som skjer i god tid før 26. mars.

– Vi må følge situasjonen tett og vurdere både hvor inngripende tiltakene er, hvilken effekt de har og hvordan situasjonen utvikler seg for epidemien i Norge. Så jeg vil ikke forskuttere hva som skjer, sier direktør for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Medisinsituasjonen

På pressekonferansen fortalte helseministeren at myndighetene nå har tatt grep om medisinmangelen ute i kommunene som har dukket opp blant annet fordi folk har hamstret medisiner.

– Ustabilitet i legemiddelforsyning skaper utfordringer også for Norge. Vi har derfor inngått en avtale med de tre store legemiddelgrossistene i landet om at grossistene skal kjøpe inn legemidler som er kritiske til bruk i allmennhelsetjenesten, sier Høie.

Folkehelseinstituttet kom også med en oppdatering til folk i karantene som lurer på om de kan dra på butikken eller på apoteket mens de er i karantene.

– Som hovedregel skal man ikke oppsøke offentlige steder når man er i karantene, men hvis det er mangel på gode alternativ, kan man oppsøke butikk eller apotek, sa Vold, og la til at det er veldig viktig at man holder tilstrekkelig avstand til andre, sier Vold i FHI.