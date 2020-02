Det framgår av et brev sendt til alle foresatte ved skolen fredag.

– Han er mistenkt for å ha tatt bilder av noen av våre elever i dusj- og garderobeanlegget i forbindelse med svømming. Politiet har ikke grunn til å tro at noen av barna vet at de har blitt tatt bilde av. Politiet har tatt kontakt med foresatte til alle de elevene som er identifisert, og disse vil bli fulgt videre opp av politiet og Statens barnehus, skriver rektor ved skolen i brevet.

Rektor understreker at det er en svært alvorlig og beklagelig situasjon. Rektor skriver videre at den ansatte det er snakk om ikke har vært på jobb siden november og ikke vil komme tilbake.

Det blir også påpekt at da vedkommende ble ansatt var det ingenting å bemerke på hans bakgrunn, og skolen har ikke observert eller blitt varslet noen upassende oppførsel fra den ansatte i tiden vedkommende har jobbet ved skolen.

Dagsavisen har vært i kontakt med rektor på den aktuelle skolen som ikke ønsker å gi noen kommentar til saken.