Sklia i Frognerbadet er godkjent

Sklia var planlagt ferdig til sesongstart, men godkjenningen fra Statens jernbanetilsyn har latt vente på seg.

Etter å ha vært stengt i to badesesonger, kan badegjester ved Frognerbadet i Oslo ta den nye sklia i bruk fra og med mandag 22. juli, skriver NRK.

Sklia har kostet 25,8 millioner kroner, og består av to deler; ett løp spesielt tilrettelagt for barn og ett spesielt tilrettelagt for ungdom/voksne.

Slik blir den nye sklia på Frognerbadet. Illustrasjon: Oslo kommune