– Jeg håper at det blir bedre ut over kvelden. Disse tallene viser at det ikke har gått vår vei i valgkampen, sa leder av Oslo Frp, Tone Ims Larsen til Dagsavisen, da de første prognosene kom.

– Klart vi er skuffet. Vi vil jo helst være på vinnerlaget. Nå venter vi på tallene for Oslo, sier hun.

Frp gjør sitt svakeste kommunevalg siden 1991 og får 7,9 prosent, tilbake 1,6 prosentpoeng på de første prognosene.

Toppkandidat Aina Stenersen var ved 23-tiden optimitisk med tanke på å få beholde fjerdemandatet i Oslo.

– Nå ligger vi 0,2 prosent fra å få beholde det mandatet. Jeg håper vi greier å ta inn det i løpet av natten. Vi har gjort det vi har kunne. Vi må stå på videre de neste fire årene, sier hun optimitisk.

Stenersen mente at de lokale sakene fikk for lite fokus i valgkampen.

– I dette valget har det vært for mye fokus på de nasjonale sakene. Vi trenger mer fokus på lokale saker i Oslo,og i bydelene. Det er der våre velgere er, og våre velgere skal vite de stemmer på og hva vi står for i bydelene. Det skal vi jobbe for de neste årene, sier Stenersen.

Oslo Frps 2. kandidat Camilla Wilhelmsen lot seg ikke vippe av pinnen av de første tallene, som viste at Frp hadde 5,6 prosent av stemmene en liten halvtime etter at valglokalene stengte.

– Vi nærmer oss der vi var forrige gang, da vi fikk 6,1 prosent i Oslo. Kommer vi over det tallet skal jeg være vedlig fornøyd, Og vi håper forsatt at vi skal få fire mandater i bystyret, sier hun til Dagsavisen.

Hun vil heller ikke si noe om det fortsatt blir rød/grønt i Oslo.

– Det vet vi når siste stemme er telt opp, sier hun med et smil.

Klokken 22.30 lå Frp an til å få 8,2 prosent totalt i landet, ned fra 9,5 ved sist kommunevalg.

Nasjonalt er Frp landets fjerde største parti, og i hovedstaden er de sjette størst

Siv Jensen

Litt over halv elleve entret partileder Siv Jensen talerstolen på Hotell Bristol.

Til stor jubel fra salen.

Men hun var ikke fornøyd med de foreløpige tallene.

– Det er mange som er skuffet i dag. Det er ogå jeg. Vi hadde håpet på et bedre resultat. Men samtidig ser vi at det er stor variasjon rundt om i landet, sa Siv Jensen fra talerstolen.

– Våre velgere forventer mer av oss. De likte at vi sto på krava. De likte at vi sto bom fast for lavere bompengekostnader. Derfor er det greit å kunne si at man bare kan forvente et tøffere og tydeligere Frp i fremtiden, sier Jensen.

Fjerde kandidat

Lars Petter Solås er Frps fjerde kandidat i Oslo. En plass som kan ryke.

– Vi var i en utfordrerposisjon på vei inn i valgkampen Og det er vi fortstatt. Ingen ting er avgjort i Oslo ennå. Vi hadde en god avslutning på valgkampen, og vi kan beholde et fjerde mandat. Så vi er fulle av forhåpninger, sier Solås til Dagsavisen.

Frps 3. og 4. kandidat i Oslo, Tommy Skjervold (t.v) og Lars Petter Solås. Foto: Tom Vestreng

– Vi vil aldri være fornøyd uten å vokse. Vi skal være glad for å ha nådd ut til Oslos befolkning. Og beholder vi fire mandater, vil vi synes godt i bystyret, sier han.

– Valgnatta er ennå ung, men hva har overrasket deg mest så langt?

– Foreløpig er det ikke så mye, siden vi har hatt den valgkampen vi har fått. Men hvor mye Ap har tapt er nok overraskende. At det blir en så venstredreining i Oslo uten et stort og styrende Ap, og til en viss grad moderende for venstresiden, tror jeg vil overraske mange, sier han.

Tommy Skjervold er 3. kandidat, og inne på sikker plass i bystyret.

Han er ikke fornøyd med de foreløpige resultatene.

– Det er for dårlig. Vi hadde fortventninger om mer. Vi ønsket å gå opp fra forrige valg, og slik de ser ut akurat nå, så mister vi et mandat i Oslo. Og det er synd, sier Skjervold til Dagsavisen.

– Jeg har fortsatt trua på at vi klarer det. Jeg er optimist tl det motsatte er bevist, sier han med et smil.

Listhaug

Sylvi Listhaug mener Frp må analysere hva partiet gjør rett og galt etter valget.

– Vi må analysere og se hva vi gjør rett og hva vi gjør galt, slik at vi kan få et enda bedre resultat fremover, sier Listhaug til NTB.

Latteren og praten satt løst blant spente Frp-ere, mens de koste seg med vått og tørt i tmene før alvoret slo nn over dem.

Selve Frp, Carl i. Hagen hadde valgt å være hjemme denne kvelden.

For første gang på 45 år.

– For en gangs skyld skal jeg være hjemme. Det blir første gang på 45 år jeg ikke vil være til stede. Jeg har ingen rolle lenger og er ikke kandidat, sa Hagen til Dagbladet.

På to storskjermer talte NRK og TV2 ned til valglokalene stengte klokken 21.

Det siste halve minuttt før dommen "falt" lå stillheten utenpå omtrent samtlige i ballsalen på Bristol.

Samferdselsminister Jon Georg Dale trippet smånervøs rundt i ballsalen, og slo ihjjel tiden fram til de første prognosene med å snakke med journalister.

– Jeg håper at vi skal komme bedre ut av valget, enn vi gjorde i inngangen av valgkampen. Da var vi nede mot seks prosent. Jeg håper at vi vil løfte oss i forhold til det, sier Dale til Dagsavisen.

– Oslo har slitt i denne valgkampen, slik de har gjort i tidligere valgkamper. Det er likvel vi som er et reelt alternatv til det sittende byrådet, noe jeg håper vi har greid å vise gennom denne valgkampen, sier han.

Frp har gjort det det dårlig på meningsmålingene opp mot valget, og stemingen stod ikke akkurart i taket på Bristol, da TV2 kom med sin valgdagsmåling klokken 21.00.

Ved det forrige kommune og fylkestingvalget i 2015 fikk Frp 9,5 prosent på landsbasis, men de i Oslo endte på 6,0 prosent.