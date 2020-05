Sengekrise for Oslos bostedsløse

Mange ble rørt da Dagsavisen i mars kunne fortelle om det nye akuttovernattingsstedet Røde Kors kunne tilby byens bostedsløse. I en splitter ny gymsal på Uranienborg rigga de nye senger med stor og smittefri avstand. Oslo kommune stilte opp, og Røde Kors var både imponert og fornøyde.

Men nå har skolene åpnet igjen. Dermed kastes Røde Kors-tilbudet ut fra Uranienborg, og de har ikke hatt andre steder å dra enn tilbake til Misjonskirken på Majorstua. Der var det allerede for trangt, og det var altfor dårlige fasiliteter. Nå er i tillegg kirken under oppussing. Isolasjonsplatene henger åpent på veggene. Det er slitt og gammelt. Flisene er revet opp fra gulvet, og deler av overnattingsrommet er avsperret.

Oppi dette tilbys altså tredve personer overnatting hver eneste natt. Og det er fullt.

Les også: Her blir gymsalen på Uranienborg gjort om til akuttovernatting for bostedsløse

Mangler varmtvann

– Det er ganske utfordrende å overholde smittevernsreglene her, sier Camilla Tangen Monsen, som er leder for akuttovernattinga i Røde Kors.

– Vi har redusert kapasiteten til 30, for det er det vi klarer med en meters avstad. Det er bare to dusjer, og vi har ikke varmtvann til at mer enn fem kan dusje, sier hun.

De siste månedene har det jevnlig vært behov for godt over 30 sengeplasser. Tangen Monsen regner med å måtte avvise folk jevnlig framover.

– Det føles voldsomt å be folk sove ute. Men det føles også voldsomt å be folk sove i de forholdene som er her, nå når hele resten av samfunnet er så opptatt av hygiene og smittevern, sier hun.

Les også: 200 bostedsløse rumenere sendes til Romania

Oslo kommune?

Nå håper hun Oslo kommune kan stille opp med en permanent løsning, ikke bare enda et krisetitak.

– Det burde ikke være nødvendig å ha det sånn. Jeg skjønner at vi ikke kan ha et ubegrenset antall plasser, men 30 er alt for dårlig. Oslo kommune har vært fantastiske og gjort alt de har kunnet i krisa, men dette behovet er her hele året, sier hun.

– Jeg håper man kan finne et nytt lokale som dekker behovet, så det blir en forutsigbarhet. Også på vinteren, sier hun.

Lite å tilby

Men i byrådsavdelinga for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, som har ansvar for den slags, er det ikke veldig mye hjelp å få denne gangen. SV-byråd Omar Samy Gamal forklarer at Røde Kors får betalt for å tilby denne tjenesten, og da må de nesten skaffe lokaler også.

Omar Samy Gamal (SV) er Oslos nye byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

– Vi har lenge vært klar over at Røde Kors har ønsket seg andre lokaler. Oslo kommunes ulike eiendomsforetak har derfor flere ganger, senest nå i mai, gått igjennom sin portefølje for å finne egnede lokaler. Men uten hell, sier Samy Gamal.

– Vi gir tilskudd til mange ideelle aktører, blant dem Røde Kors sin akuttovernatting, og en av forutsetningene er jo at man klarer å tilby det man får penger for å tilby. Utgangspunktet er nok at Røde kors må løse utfordringen, men vi gjør så mye vi kan for å hjelpe.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

To personer avvist i natt

Siste melding fra Røde Kors er at to personer ble avvist natt til i dag. Dermed kan de ha måttet rigge seg til ute i byen et sted.

– Det er jo en utrolig krevende situasjon, og aller mest for de som må finne seg et sted å sove og bo. Men sånn det er nå har vi ikke noen lokaler som egner seg. Jeg håper virkelig Røde Kors finner en løsning, og vil fortsette det gode samarbeidet vi har med dem, sier byråden.