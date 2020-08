Sabotasjemetode gjør elsparkesykler i Oslo ubrukelige

De siste dagene har TV 2 fått tilsendt flere bilder hvor man kan se at QR-koden på elsparkesyklene er overmalt, noe som gjør tohjulingene umulig å ta i bruk.

– Ønsket om en mer fornuftig regulering legitimerer ikke at enkelte utfører hærverk. Det vil vi anmelde, sier markedssjef i Tier, Lars Christian Grødem-Olsen.

Sjef for elsparkesykkelleverandøren Voi, Christina Moe Gjerde, tror en strengere regulering av markedet vil dempe gemyttene. Hun sier hun forstår at mange er frustrerte.

– Vi har for tiden mellom 2.000 og 3.000 elsparkesykler i Oslo. Over natten kan det komme en ny aktør med like mange. Ingen har kontroll på helheten, sier hun til TV 2.

Tiersjefen forteller at det ikke tar lang tid før de saboterte syklene blir plukket opp, da selskapets systemer sier ifra når syklene ikke er brukt på en stund.

Stein Leikanger, som leder protestgruppen «La oss ta fortauene tilbake», bekrefter at flere mener at sabotasje av elsparkesyklene er et steg i riktig retning.

– Enkelte hopper inn i gruppen uten å lese kjørereglene våre og mener vel slike metoder er formålstjenlige. Men det er de ikke, understreker han.