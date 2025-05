10. januar i år la Støre-regjeringen fram Totalberedskapsmeldingen – et slags veikart for hvordan Norge skal forberede seg på krise og krig. 6. mai ble planen vedtatt i Stortinget, og politikerne ga da regjeringen i oppdrag gjennomføre en rekke tiltak for å styrke landets beredskap.

Berit Ranveig Nilssen, ordfører i Nesseby kommune, sammenligner Norges manglende vilje til å satse på beredskap i 2025 med situasjonen før 2. verdenskrig. (Nesseby kommune)

Ikke alle er like fornøyde med planen. I et debattinnlegg i Forsvarets Forum, først publisert i Finnmarkdebatten, går Berit Ranveig Nilssen, ordfører i Nesseby kommune, hardt ut mot regjeringens beredskapsarbeid. Hun kritiserer regjeringen for å ikke ta mer hensyn til kommunene i Øst-Finnmark, som ligger tett opp mot Russland og har begrensede lokale ressurser.

– Vi er veldig sårbare, sier Nilssen til Dagsavisen.

Hun representerer FTSSH (Fellesliste for Tverrpolitisk Liste, Samefolkets Parti, Senterpartiet og Høyre), og har også tidligere advart mot at den lokale beredskapen ikke er god nok.

Ordføreren trekker fram matberedskapen som særlig utsatt i en krisesituasjon.

Nesseby, som er tre ganger så stor som Oslo i landareal, grenser til Finland i sør. Kun Sør-Varanger skiller kommunen fra Russland. (Store norske leksikon)

Nærmeste matlager er 1.800 km unna

Nesseby kommune har én matbutikk på sine 1.365 kvadratkilometer. Det er til sammenligning tre ganger så stort landareal som Oslo.

Denne ensomme Coop Prix-butikken får ifølge ordføreren matforsyninger via E6 én gang i uka. Skulle det skje noe som hindrer den leveransen, står kommunens innbyggere plutselig helt uten forsyninger.

Nærmeste matlager for Coop Prix er 1.800 kilometer unna, på Gardermoen, mens nærmeste beredskapslager for mat ligger i Tromsø, altså i et helt annet fylke, forklarer Nesseby-ordføreren.

– Kommunene i Øst-Finnmark er overlatt til seg selv. Vi blir nødt til å legge opp til en egen beredskap – uten at vi blir tilført noen ekstra ressurser fra staten, sier hun.

Dagsavisen har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om en kommentar, men de har i skrivende stund ikke besvart vår henvendelse.

Vurderer egen matberedskap

Som følge av den sårbare matforsyningen, vurderer nå Nesseby å opprette en egen matberedskap i tilfelle det oppstår en krisesituasjon.

– Det koster penger og kommuneøkonomien er ikke så god. Vi burde fått økonomiske midler og ressurser til å sikre beredskapen i egen kommune, sier Nilssen.

Aller helst skulle hun ønske at staten tok det ansvaret selv.

– Jeg synes dette ligner litt på det som skjedde i 1940, da man ikke styrket verken motstandskraften eller beredskapslagrene. Da hadde man ingenting på plass når krigen brøt ut her. Vi har muligheten til å lære av det som skjedde da, sier Nesseby-ordføreren.

Coop Prix i Varangerbotn er Nessebys eneste matbutikk og -lager. Dersom den ikke får forsyninger, mister innbyggerne tilgang til ny mat. (Google Maps)

Befolkningsnedgang

Foruten den skjøre matforsyningen, trekker ordføreren også fram kommunens kraftstasjon, som produserer strøm til hele Øst-Finnmark.

– Hvis noe skulle skje med den, er vi veldig sårbare, sier hun.

Nesseby har allerede laget en veileder for evakuering av kommunens befolkning. På bakgrunn av veilederen har de bedt om at det lages en overordnet evakueringsplan for hele Øst-Finnmark.

De råder også kommunens innbyggere til å ha en egenberedskap for to uker – dobbelt så lenge som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler.

For Nilssen er det åpenbart hva som er den viktigste faktoren som avgjør kommunens evne til å stå imot kriser. Det er verken mat eller strøm.

– Den viktigste beredskapen er at vi har folk her. At vi klarer å stoppe fraflyttinga. Det må bo folk her hvis man vil at grensa skal være sikker, sier hun.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hadde Nesseby 868 innbyggere ved utgangen av 2024. Kun 72 av dem var i 20-årene. Siden 2016 har kommunens innbyggertall sunket nesten hvert år.

Beredskap er en del av den finske kulturen. — Joel Linnainmäki, forsker ved The Finnish Institute of International Affairs (FIIA)

Ser til Finland

Nilssen mener det er feil at myndighetene har helt lik tilnærming til beredskap i hele landet.

– I Nesseby deler vi beredskap med Oslo og risiko med Finland. Forskjellen er at Finland har mat og drivstoff til hele befolkningen i seks måneder. Vi har for sju dager, skriver ordføreren i debattinnlegget sitt.

Joel Linnainmäki, forsker ved The Finnish Institute of International Affairs (FIIA). (FIIA)

På den andre siden av Nessebys sørlige kommunegrense er nemlig situasjonen en helt annen. I motsetning til sine vestlige naboland, sluttet aldri Finland å fylle opp beredskapslagrene etter den kalde krigen. Dette kom blant annet godt til nytte og syne under koronapandemien.

Dette tankesettet om å hele tiden være godt nok forberedt på krise, står stødig blant den finske befolkningen. Der anses nasjonal beredskap som avgjørende for samfunnets motstandskraft og overlevelse.

– Beredskap er en del av den finske kulturen, bekrefter Joel Linnainmäki, forsker ved The Finnish Institute of International Affairs (FIIA).

– Dette skyldes våre historiske erfaringer med å ha en stor og fiendtlig nabo, Russland, og opprettholdes gjennom formidling til innbyggerne våre, sier han videre til Dagsavisen.

– Vanskelig å kopiere

Linnainmäki har blant annet har forsket på Nato-utvidelsen til Finland, forsvarssamarbeidet i Norden og den geoøkonomiske risikoen for forsyningssikkerheten i Finland og EU. Fram til 2023 jobbet han som spesialrådgiver for den finske utenriksministeren, Pekka Haavisto.

I den finske beredskapsmodellen handler mye om at alle har et felles ansvar for landets sikkerhet, ikke bare staten, forklarer Linnainmäki. Han mener nøkkelen ligger i å sikre at innbyggerne vet hva som forventes av dem, hvordan de kan forberede seg i hverdagen og hva de kan forvente av staten i en krisesituasjon. En annen nøkkelfaktor som han trekker fram, er høy tillit mellom næringslivet og staten. I Finland har bedrifter nemlig lovpålagte krav når det gjelder beredskap, inkludert lagerbeholdninger.

– Den finske modellen er vanskelig å kopiere til en annen samfunnsstruktur, sier sikkerhetsforskeren.

Hærsoldater fra Norge og Finland trente sammen under vinterøvelsen Joint Viking i Nord-Norge tidligere i år. Finland har Nordens største militærstyrke målt i antall soldater. (Ole-Sverre Haugli/Forsvaret)

Den finske modellen: – Riktig valg sett fra dagens perspektiv

– Mindre, og i dette tilfellet fattigere, land må være smartere og forvalte ressursene med mer omhu, sier Ilmari Käihkö, forsker ved Universitetet i Helsinki, til Dagsavisen når han sammenligner Finland og Norges ulike tilnærminger til beredskap.

Käihkö har bakgrunn fra det finske forsvaret, som er Nordens største med rundt 280.000 soldater, og har blant annet forsket på sikkerhet og forholdet mellom militæret og det sivile samfunnet.

Han beskriver det finske samfunnet og den finske politikken som «sikkerhetsmaksimerende», noe som forklarer den høye satsingen på beredskap.

– Mens mange andre land begynte å anse mellomstatlige kriger som en saga blott i Europa, fortsatte Finland i det store og hele å forberede seg på det. Jeg for min del er ikke glad for å kunne si at dette var et riktig valg sett fra dagens perspektiv, forteller militærforskeren.

Ilmari Käihkö, forsker ved Universitetet i Helsinki med fokus på militærteori. (Universitetet i Helsinki)

Langt flere vernepliktige enn i Norge

Käihkö mener Finlands allmenne verneplikt bidrar til å bringe forsvaret og samfunnet nærmere hverandre og øke innbyggernes tillit til militæret, for eksempel i en krise.

Hvert år gjennomfører rundt 20.000 finske menn førstegangstjeneste. Det er mer enn dobbelt så mange som gjennomfører førstegangstjeneste i Norge, inkludert kvinner, selv om de to landenes innbyggertall er nesten like.

– Beredskap krever imidlertid også lovgivning og økonomiske investeringer over tid, slik at man kan samle beredskapslagre og trene personell i øvelser, påpeker Käihkö.

– Det som til syvende og sist betyr noe, er selvsagt hvordan forskningen og erfaringene blir brukt i praksis. Og dette er vanskelig å vite fra et utvendig ståsted, sier han avslutningsvis.

