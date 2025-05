Lisa fortalte at hun var gravid. Sjefens svar sjokkerte henne

På nyåret legger forfatter og foredragsholder Fredrik Fornes ut en rekke videoer på sosiale medier.

I videoene leser han opp historier fra kvinner som har opplevd diskriminering fordi de er gravide, eller fordi de planlegger å få barn:

To uker senere ble jeg oppsagt, gravid og sykemeldt. Det var for dyrt å ha ansatte som var sykemeldt.

Da jeg var i barselpermisjon ble stillingen min fjernet.

(...) jeg ble sykmeldt på grunn av svangerskapskvalme, min kvinnelige leder valgte å bestride dette.

Det renner inn med kommentarer der flere kvinner deler sine opplevelser.

– Jeg ble helt sjokkert, forteller Fornes i podkasten Rørsla.

– Det virket nesten som kvinnene hadde venta på en mulighet til å fortelle.

På en av videoene tikker det inn en kommentar som får mye oppmerksomhet:

Det er Lisa Christina Martinsen som legger igjen kommentaren.

I podkasten Rørsla deler Lisa sin historie fra da hun jobbet i en klesbutikk på Sørlandet.

Hør historien til Lisa her:

Da Lisa fortalte sjefen at hun var gravid, sa ikke sjefen «gratulerer». I stedet ble hun anklaga for å ha misbrukt tillit fordi hun ikke hadde fortalt at hun var gravid på jobbintervjuet.

Da Lisa søkte på jobben var hun kun seks uker på vei.

– Jeg hadde ikke fortalt det til mine venner en gang, forteller Lisa.

Sjefen hadde sagt at det var et klønete tidspunkt å bli gravid på, og at Lisa helst burde holde seg i god form i svangerskapet.

– Jeg ventet på et «gratulerer», jeg ventet ikke å få kritikk. Jeg har aldri før følt meg så liten, sier Lisa.

Nå, syv år etter, ser Lisa tilbake på en tid hun beskriver som tung og vanskelig.

– Det var helt forferdelig, og jeg skamma meg for hver dag magen ble større, forteller Lisa.

Sjefen kjenner seg ikke igjen

I arbeidet med denne episoden har Rørsla snakket med Lisas tidligere sjef, butikkeieren, om det Lisa forteller.

Sjefen sier at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene Lisa gir, og at hun ikke har lov til å kommentere ytterligere på grunn av taushetsplikten.

Til tross for at Lisa ønsker å være åpen om sine opplevelser, sier hun at det er viktig for henne å ikke bli sett på som en person som er ute etter hevn.

Derfor ønsker hun heller ikke å navngi sin tidligere arbeidsgiver.

– Det kan kanskje virke som jeg er et offer og ønsker å ta hevn, men det handler mer om å sette dette på dagsorden og vise at bak disse historiene er det enkeltmennesker som har blitt såra og diskriminert.

Vil hjelpe andre

I likhet med flere av kvinnene Rørsla har vært i kontakt med i arbeidet med denne episoden, frykter Lisa at historien hennes kan påvirke videre jobbmuligheter negativt.

Hun vil ikke bli sett på som en som er ute etter «bråk».

Samtidig har hun et sterkt ønske om å fortelle.

– Jeg ønsker at ingen andre skal oppleve det samme som meg. For det å gå hver dag på jobb og kjenne på en skam i stedet for en glede over å være gravid, eller være en byrde for noen, det er en utrolig vond følelse.

Nå er Lisas motivasjon å hjelpe andre som står i lignende situasjoner.

– Jeg skulle selv ønske jeg gjorde noe da. Det er viktig for meg å gjøre opp for det nå når jeg har sjansen. Nå vet jeg at det finnes hjelp å få.

Diskriminering av gravide

Gravide har et sterkt diskrimineringsvern, og Likestillings- og diskrimineringsloven er tydelig på at graviditet og foreldrepermisjon ikke skal ha negativ innvirkning på et arbeidsforhold.

Det gjelder både ved rekruttering og intervjusituasjoner, ved forfremmelser og lønns- og arbeidsvilkår.

Det vil si at det ikke er lov til å spørre om graviditet eller familieplanlegging på intervju. Det er ofte her, allerede før ansettelsen, at diskrimineringen skjer.

Advokat Tina Storsletten Nordstrøm i Fagforbundet forklarer at arbeidsgiver må begrunne og en eventuell forskjellsbehandling med forhold som ikke har med den gravide å gjøre. – Det kan være saklige grunner til at en stilling blir borte, eller det skjer en omorganisering, men da må arbeidsgiver dokumentere at dette ikke henger sammen med forhold knytta til den gravide.

Arbeidsgivere har plikt til å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom aktivitetsplikten.

Ved mistanke om diskriminering kan du ta kontakt med tillitsvalgt på arbeidsplassen. Er du ikke organisert, er Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda offentlige instanser som kan bidra med råd og veiledning, og behandle konkrete saker.

Kilder: Tina Storsletten Nordstrøm, leder av advokatene i Fagforbundet, ldo.no

