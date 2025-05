USAs tidligere Ukraina-ambassadør: – Trump må øke presset på Putin

USAs Donald Trump og Russlands Vladimir Putin skal ringes 16:00 mandag norsk tid. Temaet er våpenhvile i Ukraina og handelssamtaler, ifølge Trump.

Telefonsamtalen skal skje etter at Putin ikke stilte til Istanbul-samtalene der ukrainske og russiske forhandlere møttes i Tyrkia torsdag.

John E. Herbst ber Trump om å utfordre Putin. Herbst var USAs ambassadør i Ukraina fra 2003 til 2006. I dag er han direktør ved tenketanken Atlantic Councils Eurasia-senter.

«For å oppnå målet om en varig fred, må Trump øke presset på Putin», lyder tittelen på et innlegg Herbst skriver i Atlantic Council.

Torsdagens samtaler mellom russiske og ukrainske diplomater resulterte ikke i en våpenhvile, men partene ble enige om utveksling av krigsfanger.

– Ga dekning for Putins kyniske valg

USAs president har uttalt at han og Putin må være ved forhandlingsbordet om noe skal skje.

«Etter å ha oppfordret Zelenskyj til å reise til Tyrkia for å forhandle, ga Trump dekning for Putins kyniske valg om å ikke delta i samtalene. Trump uttalte at det var naturlig for Putin å holde seg unna, siden han selv, Trump, heller ikke ville være til stede», skriver Herbst.

– Hør her, ingenting kommer til å skje før Putin og jeg møtes, sa Trump ifølge Politico.

Også USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt seg i lignende termer.

Trump fortsatte:

– Han skulle ikke reise hvis ikke jeg var der. Jeg tror ikke det kommer til å skje noe, enten du liker det eller ikke, uten at han og jeg møtes sammen. Men vi er nødt til å få løst det fordi det er for mange mennesker som dør.

Til det utsagnet, skriver tidligere Ukraina-ambassadør Herbst følgende i sin artikkel:

«Trump kan godt ha rett i det. Men bare dersom han gjør det klart at hvis Kreml fortsetter å avvise rimelige kompromisser, så vil USA sende nye betydelige våpenforsyninger til Ukraina og innføre ytterligere økonomiske sanksjoner mot Russland».

Ukrainsk kilde: Russland krevde enda mer

Herbst argumenterer for at Ukraina har gått med på kompromisser i samtaler og forhandlinger med USA, mens Russland på sin side ikke har gjort det.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har aktivt indikert at han og landet er åpen for samtaler og forhandlinger om en mulig våpenhvile. Zelenskyj har også uttrykt forståelse for at noen territorier midlertidig kan være under russisk kontroll.

– Det de ikke vil akseptere, er en formell anerkjennelse av territoriene som del av den russiske staten. Men at Ukraina blir nødt til å gi opp deler av territoriet midlertidig, det har egentlig Zelenskyj selv vært inne på, har seniorforsker Julie Wilhelmsen tidligere sagt til Dagsavisen.

Russland og Putin har på sin side avvist å inngå kompromisser i fredsforhandlingene og har stilt krav som anses uakseptable fra ukrainsk hold.

Under torsdagens forhandlinger kom Russland med ytterligere krav om territorium, ifølge en ukrainsk tjenestemann. De russiske forhandlerne i Istanbul krevde at ukrainske styrker trekkes ut av alle områdene Russland gjør krav på, før en eventuell våpenhvile, ifølge kilden.

Donald Trump ringte Vladimir Putin også i mars i år. Da snakket de sammen i 90 minutter uten å bli enige om våpenhvile i Ukraina.

