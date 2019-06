Av Marius Helge Larsen

Nedleggelsen av Ullevål ble for første gang vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner siden den gang.

De økonomiske rammene for planene er på 32,6 milliarder kroner.

– For styret er det viktig å sikre fremdrift i prosjektet slik at gammel og uhensiktsmessig bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus nå kan bli erstattet, sier styreleder Svein Gjedrem i Helse sør-øst.

I januar fikk motstanderne av nedleggelsen banket gjennom at man skulle «belyse» alternativet med å beholde sykehuset på Ullevål gjennom en egen rapport.

Rapporten var klar i slutten av forrige måned og konkluderte med at Ullevål-alternativet vil koste 12,8 milliarder kroner mer og forsinke prosessen med sju år.

Strid

I sakspapirene før dagens styremøte er dette omtalt slik:

– Styret tar rapporten om Ullevål som alternativ lokalisering til Gaustad til orientering og konstaterer at Ullevål-alternativet også kan gi tilfredsstillende bygningsmessig funksjonalitet og kapasitet, men innebærer mer nybygg og dermed gjennomføring over lengre tid og til vesentlig høyere kostnader. Ullevål-alternativet er dermed ikke bærekraftig.

Denne konklusjonen er imidlertid blitt kraftig kritisert av de ansatte, som mener Ullevål ikke er utredet godt nok.

– Den måten de belyste Ullevål på, var ikke belysning, men svartmaling. De belyste et alternativ ingen har bedt om. Nemlig å flytte hele Rikshospitalet ned til Ullevål i en vending. Det er ikke det vi har snakket om. Vi har sagt at Rikshospitalet kan stå og gjøre sin funksjon som i dag. Da vil det bli like raskt og mye billigere enn alternativet til Helse sør-øst, sier pensjonert sjeflege og leder av aksjonsgruppa Redd Ullevål, Rolf Kåresen, til NRK torsdag morgen.

Varsler mistillit

Tidligere i uken varslet fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus i et brev at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein.

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet, ifølge Aftenposten.

Det er foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved sykehuset, som har undertegnet brevet.

Organisasjonsutvikling

– Gjennom diskusjoner under styremøtet ble behovet for involvering av fagmiljøer ved Oslo universitetssykehus, i den videre prosessen, ytterligere forsterket, skriver Helse sør-øst i sin omtale av styremøtet.

– Styret forutsetter at Oslo universitetssykehus prioriterer det viktige arbeidet med et eget organisasjonsutviklingsprosjekt og sørger for bred involvering av ansatte, tillitsvalgte, verneombud og brukere, heter det.

Til sjuende og sist blir det Stortinget som skal ta den endelige avgjørelsen om Ullevål, når de skal ta stilling til lånesøknaden for bygging av de nye sykehusene i forbindelse med høstens statsbudsjett.