Prøvestenger Løkkeveien for gjennomkjøring

– Vi gjør dette av hensyn til de mange barna som bor i området. For at barna skal få en trygg skolevei. Samt for å få bedre luftkvalitet i området, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) til Dagsavisen.

– Løkkeveien er ikke egnet som gjennomfartsåre, og det har vært alt for mange ulykker der, sier byråden.

– Løkkeveien har vært et tema siden 70 tallet. Jeg fikk nylig et avisutklipp fra 1970-tallet, hvor naboer forlanger at veien skal stenges. Så det har vært et stort engasjement i mange år. Vi har lyttet til beboerne og tverrpolitisk ønske fra alle partiene i bydelsutvalget på Frogner, som ønsker veien stengt, sier Lan Marie Berg med et smil.

Trygg skolevei

Løkkeveien går fra krysset Parkveien/Henrik Ibsens gate til Ruseløkkveien, hvor den fortsetter som Dronning Mauds gate. Den tidligere amerikanske ambassaden lå i krysset Henrik Ibsens gate/Løkkeveien.

Ruseløkka-aksjonen har lenge kjempet for å få veien stengt for å få en trygg skolevei for ungene, og av miljøhensyn.

Byråden var invitert til et folkemøte i bydelen i kveld for å diskutere trafikksikkerheten i Løkkeveien. Der kunne hun presentere nyheten om at veien skal prøvestenges i løpet av 2018.

Via E18

I dag kjører 15.000 kjøretøyer gjennom Løkkeveien i døgnet. Disse bilene må nå finne seg andre veier.

– Avhengig av hvor man skal, er det flere alternativer, som Henrik Ibsens gate og E18. Dette er også et område som har noe av den beste kollektivdekningen man får i Norge, sier Lan Marie Berg.

– Vi er samtidig tydelige på at dette er en prøvestenging. Jeg mener vi må ha en lav terskel for å prøve ut ting i byen, og vi vil følge med på hvordan dette går. Fram til byggingen av Stortingsgarasjen er ferdig bygget, vil bussene gå over Rådhusplassen, og gjennom Løkkeveien. Vi tar sikte på å sette opp bommer, slik at busser og utrykningskjøretøyer kan komme igjennom, sier byråden.