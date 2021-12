Rødt og byrådet enige om sekstimersdag og basseng: – Det var en kamp

Dagsavisen oppdaterer saken.

Budsjettet for Oslo i 2022 ble lagt fram i september, og byrådet var da fornøyde med å kunne legge fram et budsjett med mindre sparekniv enn året før. Rødt mente imidlertid at Oslo-byrådet burde brukt mer penger som følger av økt inntekt fra rekordhøye strømpriser på mer rettferdig fordeling i Oslo.

De etterlyste blant annet en større satsing på tredje boligsektor, og mente byrådets 10,7 millioner kroner var for stusselig.

Klokka 12 onsdag legges resultatet av budsjettforhandlingene fram, og Rødt forteller til Dagsavisen at de særlig er fornøyd med å ha fått gjennomslag for et prøveprosjekt med sekstimersdag i Oslo kommune. Dette er formuleringene de er enige om:

Byrådet bes om å forberede pilotprosjekt med sekstimers arbeidsdag/redusert arbeidstid med full lønnskompensasjon, fulgt opp med følgeforskning.

Det settes av en pott på 2 millioner kroner som kommunens virksomheter kan søke på til detaljplanlegging av et pilotprosjekt med sekstimers normalarbeidsdag/redusert arbeidstid i virksomheten med oppstart i løpet av første kvartal 2023.

Byrådet bes om å legge fram en beskrivelse av pilotprosjektet i tilknytning til budsjettet for 2023 med forslag til virksomhet, suksessmål, evalueringsmetode og finansieringsbehov.

Ikke enkelt

– Dette er svært gledelig fra vår side og for alle som ønsker å redusere arbeidsdagen. Det passer bra i en tid der flere trenger jobb og vi må dele på jobbene. Med sekstimers dag får vi flere i arbeid og vi reduserer belastninga i disse yrkene, sier Rødts Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

– Var det vanskelig å få gjennomslag?

–Det var en kamp. Selv om byrådspartiene har vedtatt sekstimes dag i sin byrådsplattform, så var det ikke enkelt å få dette gjennom. Men det var viktig fordi vi vet at det er stort ønske i fagbevegelsen og blant folk som er opptatt av å redusere arbeidsdagen.

–Vi har fått 2 millioner til prosjektering, og så må vi i forbindelse med budsjettet i 2033 bli enige om finansieringsbehov og hvilke mål vi skal ha. Vi må øke grunnbemanninga først, og sørge for at vi har nok ansatte til å gjennomføre prosjektet, sier Mobasheri.

Basseng

Rødt har også ønsket bedre bademuligheter til folk, og flere terapibasseng. De ønsket også å få Mortensrud bad inn i Mortensrudprosjektet, men det fikk de ikke gjennomslag for, forteller Rødt. Men disse formuleringene er de blitt enige med byrådet om:

Byrådet bes sørge for at den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv inneholder en analyse av hvordan badetilbudet i Oslo skal utvikle seg, med en særlig vurdering av behovene i Hovinbyen, Oslo vest og Søndre Nordstrand.

Byrådet bes sørge for at den neste behovsplanen for idrett og friluftsliv inneholder en analyse av situasjonen og behovet for flere kommunale terapibad/varmtvannbasseng.

Byrådet bes sørge for at flere terapibad gjøres tilgjengelige for brukere i løpet av 2022.

– Når det gjelder terapibadene så har vi fått inn 9,5 millioner kroner totalt til at det kan åpnes flere i 2022. Der har vi pekt på Ammerudhjemmet, og Kantarellen som blir åpna i løpet av 2022. Så jobbes det videre med å finne andre bad. Dessverre har ikke kommunen nok bad, så vi må inngå noen avtaler med private aktører. Men, vi har fått gjennomslag for at byrådet skal legge fram noen planer for dette i Idrettsbehovsplanen.

– Hvordan har forhandlingene vært?

– Det har foregått over noen uker nå. Det har vært ålreit stemning, men det har gått sakte framover og det har tatt tid og det har vært krevende å dra byrådspartiene i vår retning og gjøre budsjettene bedre. Vi er fornøyde med det vi har fått til nå. Det har vært en grei prosess.

–Dere sitter ikke igjen med en bitter følelse etter forhandlingene?

– Det er klart at man skulle alltid ønske at man skulle fått mer gjennomslag. Vi fikk inn i forhandlingene med fire hovedkrav, og mener vi har fått til mange gode saker, avslutter Mobasheri.

