Gir seg etter fire år med turbulens i Osloskolen: – Noe konflikt og bråk kan være positivt

Tirsdag formiddag kom beskjeden svært få var forberedt på: Oslos skolebyråd og SVs tydeligste profil i Oslopolitikken Inga Marte Thorkildsen går av som byråd. Inn kommer i stedet leder i Oslo SV og gruppeleder på rådhuset Sunniva Holmås Eidsvoll.

– At hun overtar nå, er fordi vi var enige om å sette en fot i bakken etter valget. Når jeg er klar på at jeg uansett ikke skal være med veldig mye lenger, mens hun vil det, var dette et bra tidspunkt å foreta endring på, skriver Thorkildsen på sin Facebookside.

– Dette er en intern SV-rokkering, jeg har ikke vært noen pådriver for dette. De var enige om å ta en fot i bakken etter stortingsvalget. Det har de hatt nå. Inga Marte har vært byråd i seks år, det er to år fram til kommunevalget og god tid til å bygge opp nye profiler. Det var naturlig for dem å gjøre dette, hvilket jeg har respektert, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

[ Skoleprofessor om Støres tillitsreform: - Det er på høy tid å kvitte seg med en ovenfra og ned-ledelse ]

Turbulente år

På sin egen Facebookside trekker Thorkildsen fram saker hun er stolt over å ha fått gjennomført, særlig de omfattende endringene i Osloskolen som har kommet under hennes ledelse. Under hennes ledelse har Osloskolen sluttet med stykkprisfinansiering, økt skolebudsjettene, fått flere lærere og sørget for gratis aktivitetsskole for de minste barna i hele byen.

– Og så har vi, som mange sikkert har fått med seg, endra ledelsen og styringa av Osloskolen, skapt større åpenhet og gitt større tillit og faglig handlingsrom til skolene i et tettere samarbeid med tillitsvalgte, elevråd og ombud, skriver Thorkildsen.

Og akkurat det siste punktet har vært kjernen til de mange konfliktene i Osloskolen som har kommet de siste årene:

I 2018 måtte daværende utdanningsdirektør Astrid Søgnen gå av ufrivillig etter en maktkamp med Thorkildsen. I forbindelse med konflikten ble det sendt inn en rekke varsler fra personer i Utdanningsetaten mot Thorkildsen, som kulminerte i at byrådsleder Raymond Johansen måtte innkalle til en pressekonferanse for å understreke at han hadde tillit til Thorkildsen.

Daværende konstituert direktør Kari Andreassen og tidligere direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten i høring i Oslo rådhus om konflikten med Inga Marte Thorkildsen. (Mimsy Moller)

Etter Søgnens avgang ble tidligere tankesmie-leder Marte Gerhardsen ansatt som ny direktør i Utdanningsetaten. Ansettelsen høstet mye kritikk hos opposisjonen, som mente hun ikke hadde erfaringen og ballasten som trengs for å lede Norges største etat.

Etter ansettelsen av Gerhardsen ble det igangsatt en omfattende omstrukturering av Utdanningsetaten. I kjølvannet av dette skrev Dagbladet en lang rekke artikler der de omtalte det de kalte lønnsfest for direktørene i Utdanningsetaten. Sakene handlet om lønnsvekst for flere av direktørene i etaten, omfattende konsulentbruk og annen pengesløseri. Aftenposten skrev samtidig om flere sentrale personer i etaten som sluttet i protest mot prosessen.

Skolelederforbundet, som organiserer rektorer i Osloskolen, har også kommet med omfattende kritikk av Thorkildsen og hennes politikk, som de mente ikke var nok opptatt av å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter.

Byrådet har også endret finansieringssystemet for skolene i Oslo, noe det har blitt mye bråk rundt. De har også varslet at de vil endre inntakssystemet for de videregående skolene og vrake dagens modell der kun karakterer ligger til grunn for hvem som får gå på hvilke skoler. Dette arbeidet pågår fortsatt, men har allerede skapt sterke reaksjoner.

[ Byråden advarer om barnevernet i Oslo: – Jeg er veldig bekymret ]

– Gjennomført masse

På spørsmål om han håper det vil bli mer ro og mindre konflikt rundt Osloskolen når Thorkildsen går ut svarer Johansen at det alltid vil være uenigheter i skolepolitikken.

– Det er alltid å ønske at man greier å ha ro rundt prosesser. Men både interessen rundt skolepolitikk og det faktum at vi snakker om Norges største etat, gjør at det vil være ulike oppfatninger rundt deler av skolepolitikken. Det må vi regne med. Noe konflikt og bråk kan være positivt, andre ting ikke, sier han.

Raymond Johansen Raymond Johansen. (Tobias Mandt)

Påtroppende skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll svarer slik på samme spørsmål:

– Inga Marte har vært en politiker som har sørget for å gjennomføre masse politikk. Det er en arv jeg vil føre videre. Vi i SV er opptatt av resultater i politikken, og det er jeg og på lik linje med Inga Marte. Jeg vil gi henne masse ros for den helt nødvendige snuoperasjonen i Osloskolen, og for å ha satt ned foten for det som er blitt beskrevet som en fryktkultur, og vridd det over på å gi tillitt til dem som jobber der. Det blir viktig for meg å fortsette arbeidet med, sier Eidsvoll.

Hun er klar på at hun skal fortsette arbeidet Thorkildsen har startet med å få ned forskjellene i Osloskolen.

– Byrådet har gjort mye, men det er fortsatt mye å ta fatt i. Det er viktig for meg å passe på at vi tar vare på de ansatte som jobber i skoler og barnehager nå etter pandemien og sørge for at vi beholder dem og kan rekruttere nye. Jeg vil ha tett kontakt med de ansattes organisasjoner, ombudene og elevorganisasjonen for å høre hva de mener er viktige tiltak nå. Det er de som vet hvor skoen trykker i skolen, sier hun til Dagsavisen.

[ Kirsten tar vare på sin demente ektemann: – Ser at det blir veldig vanskelig framover (+) ]

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) (Tobias Mandt)

Og, om ikke lenge skal byrådet legge fram en barnevernreform, også den i all hovedsak utarbeidet av Thorkildsen.

– Vi vil at barnevernet skal oppfattes tryggere for barn enn det gjør i dag. Det gjøres mye viktig jobb i barnevernet, men forskning viser at vi fortsatt har en vei å gå, sier den nye skolebyråden.

[ Derfor går Inga Marte Thorkildsen ut av byrådet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen