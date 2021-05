Oslo-budsjettet: Penga går rett i vasken

EN SLASK I BUDSJETTET: Jepp, prisen for vann og brann er det viktigste å ta med seg fra vårens førtifjerde vakreste eventyr, nemlig framleggelsen av revidert budsjett for Oslo kommune, som Raymond Johansen og de andre byrådene i Oslo gjennomførte torsdag ettermiddag.

Hadde det ikke vært for vann og brann, så hadde nok finansbyråd Einar Wilhelmsen hatt en mye enklere jobb i dag. For se her:

Tøyenbadet blir 400 millioner kroner dyrere enn byrådet trodde for to år sida. Byrådet foreslår å øke kostnadsramma fra 1414 millioner til 1794 millioner kroner.

Den nye hovedbrannstasjonen på Bryn blir rett og slett droppa. En kvalitetssikring viste nemlig at et nytt bygg på en tomt kommunen allerede eide ville koste fire og en kvart milliard kroner. Det ble rett og slett for dyrt. Kommunen har allerede brukt en kvart milliard kroner på prosjektet. De penga er herved bortkasta, og kommer ikke til nytte for andre enn de konsulentbyrådene som sikkert har fakturert dem.

Men viktigst av alt: Den nye vannforsyninga blir fem milliarder kroner dyrere. Fem milliarder! Over én opera dyrere, der altså.

Hvis du har glemt det: Vannforsyningsprosjektet er Oslo kommunes forsøk på å gjøre seg mindre avhengig av Maridalsvannet. I dag kommer stort sett alt vann vi bruker i Oslo fra ett eneste sted, nemlig den mellomstore plaskedammen oppe på Kjelsås og innover i marka. Det er jo litt risikabelt, for hvis det vannet plutselig en dag blir forgifta eller noe skjer med rørene derfra eller noe sånt, så står byen uten vann. Derfor vil byen ha en helt egen vannforsyning som kommer vestfra i stedet.

Byrådsleder Raymond Johansen (med ryggen til) følger nøye med når finansbyråd Einar Wilhelmsen fra MDG legger fram vårens reviderte budsjett. (Aslak Borgersrud)

En gigantisk vann-tunnel skal gå fra Holsfjorden i Lier, tvers gjennom Hole og Bærum og rett til Oslo vest. I 2019, etter en masse politisk styr, vedtok bystyret å sette av 12,5 milliarder kroner til prosjektet, som ble omtalt som den største enkeltinvesteringa i en norsk kommune, noensinne.

Nå foreslår altså byrådet å øke den kostnadsramma til 17,7 milliarder kroner. Prisen har økt med 5,2 milliarder kroner på to år. Det setter jordbærprisene litt i perspektiv, det må det være lov å si. Vann og brann, altså. Det er ingenting å spøke med.

Men hva er det egentlig med vann og brann? Jeg spurte Finansbyråd Einar Wilhelmsen fra MDG. Først om hovedbrannstasjonen på Bryn:

– Det blir for stort og dyrt. Vi må finne andre løsninger.

Så om Tøyenbadet:

– Det blir dyrere, og det skyldes generell kostnadsvekst i markedet. Men alle kontrakter er allerede inngått, og byggingen er i gang. Så der velger vi å gå videre.

De kompliserte spørsmålene om vannforsyningsprosjektet skulle egentlig gå til samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, men hun var syk og måtte overlate svaringa til byrådssekretær Morten Nordskag.

– Det viser seg at kostnadene i anleggsmarkedet er blitt veldig mye høyere bare den siste tiden.

– Høyere, ja! Det er nesten 50 prosent økning på et prosjekt som allerede var ekstremt dyrt?

– Prosenten er vel ikke akkurat der, men ikke langt unna. Vi har gjort en ekstern kvalitetssikring som viser at det ikke var mulig å forutsi den kraftige prisveksten på det tidspunktet bystyret vedtok dette prosjektet.

Morten Nordskag er byrådssekretæren til Lan Marie Nguyen Berg i byrådsavdelinga for miljø og samferdsel. (Aslak Borgersrud)

– Men hvorfor er det blitt så mye dyrere?

– Kvalitetssikringen peker på samtidigheten i veldig mange store anleggsprosjekter. Det lages togtunneler, t-banetunneler og veituneller. Og nå skal vi bygge en vanntunnel. Det er ikke et kjempestort marked i Norge for alle disse tjenestene, sier Nordskag.

Han forteller at prosjektet ikke kommer til å bli forsinka. Men også at dette kommer til å koste penger for alle oss vanlige vannbrukere.

– Den høyeste økningen i vanngebyret blir på 380 kroner i året. Selv med denne økningen vil Oslofolk ha blant de aller laveste vann- og avløpsgebyrene i landet, sier han.

Så får vi bare håpe at det nå snart går an å få lagt lokk på det. Eller få tetta krana.





Bystyret skal behandle det reviderte budsjettet i juni. Det blir neppe et fuktig lag. Men brennbart, det er det.

