Krever svar fra Lan Marie Berg etter milliardsprekk: – Dette er norgeshistoriens største kommunale budsjettoverskridelse

– Dette her må vi til bunns i. Nesten hver eneste store investering, bortsett fra Fornebubanen og ny legevakt, har store overskridelser. Hvor har byrådet vært det siste året, spør Venstres Hallstein Bjercke.

I revidert Oslo-budsjett ble den ene budsjettsprekken etter den andre presentert. Oslo nye vannforsyning skulle opprinnelig koste 12,5 milliarder kroner. I budsjettet legges det fram en ny foreslått kostnadsramme på 17,7 mrd. kroner. En sprekk på fem milliarder kroner.

Bjercke reagerer sterkt, og vil allerede i dag ta initiativ til en høring hvor ansvarlige byråder må svare for seg.

– Her kan det umulig ha vært politisk kontroll, sier han.

[ Sykehjemsansatte varslet om arbeidsmiljøet. Opplever at de ikke ble hørt av Oslo kommune (+) ]

Vil droppe ny brannstasjon

Allerede er det brukt 227 millioner kroner på prosjektet ny hovedbrannstasjon. Og den gamle stasjonen på Bryn, hvor den nye skal bygges, er nedlagt som brannstasjon.

Her er prosjektet blitt tre ganger dyrere, og byrådet anbefaler nå å droppe hele brannstasjonen.

Tøyenbadet blir 400 millioner kroner dyrere.

[ Slik svarer byrådet på kostnadssprekken ]

– Jeg har i alle mine år i Oslo-politikken aldri opplevd maken til kostnadsstyring. Jeg hadde ansvaret som byråd for kultur og næring da Munchmuseet og Deichman ble bygget. Da måtte jeg slukøret komme med en budsjettsprekk på 200 millioner for Deichman, en sprekk på 10 prosent. Nå er det sprekker på 50 og 60 prosent, sier en opprørt Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

– Dette er tidenes største byggeskandale i Oslo, sier Bjercke.

Hallstein Bjercke (V) vil ha svar om kostnadssprekkene (Fredrik Hagen/NTB)

[ Vil bruke milliarder på pandemikostnader ]

Mest overrasket ble han over de store kostnadsoverskridelsene på Oslos nye vannforsyning.

– Bystyret visste ingenting om dette før vi fikk vite det i dag. Når det gjelder ny hovedbrannstasjon fikk vi et nyss for et år siden om at det var noe i gjære, sier han.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen og byrådsleder Raymond Johansen på presentasjonen av revidert Oslo-budsjett torsdag. (Aslak Borgersrud)





– Norgeshistoriens største

– Dette må vi få klarhet i. Her må det ha vært historisk dårlig planlegging og økonomistyring, sier gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Anne Rygg, til Dagsavisen. Hun uttaler seg om vannforsyningssaken:

– Dette er norgeshistoriens største kommunale budsjettoverskridelse, og et sorgens kapittel. Mongstad sprakk med seks milliarder, og ble harselert over av politikere i tiår senere. For tre måneder siden stod byråd Lan Marie Berg bak markeringen av byggestart for det nye vannforsyningsanlegget i Oslo. Hun må ha visst om den gigantiske budsjettsprekken på 5,2 milliarder kroner allerede da, men vi i bystyret har ikke fått noe som helst informasjon før i dag. Det er uakseptabelt. Nå kan Lan Marie Berg komme inn på Stortinget med den største budsjettskandalen i Oslo noensinne på samvittigheten, sier Høyre-politikeren.

Dagsavisen har vært i kontakt byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for å få Lan Marie Bergs kommentarer til kritikken som kommer fra både Høyre og Venstre. Isteden fikk vi svar fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Han skriver dette i en epost:

– Der regjeringen har gått til Stortinget for å vedta høyere kostnadsrammer for store anleggsprosjekter, som InterCityprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad, Follobanen og vestlandsprosjektene Ryfast og Rogfast, ber byrådet nå bystyret å vedta ny kostnadsramme for prosjektet ny vannforsyning i Oslo. Grunnen til at byrådet nå ber om en ny og høyere kostnadsramme, er en uforutsett og kraftig prisøkning i anleggsmarkedet. Det er bekreftet av en tredjepart at denne prisveksten vanskelig kunne vært forutsett da prosjektet ble utviklet og kvalitetssikret.

– Byrådet har lagt fram revidert budsjett i dag. Og sammen med dette har bystyret fått en fyldig sak om ny vannforsyning der det gjøres rede for hvorfor byrådet ber bystyret vedta ny kostnadsramme. Kostnadsutviklingen er selvsagt svært uheldig, men vi er nødt til å sikre trygg vannforsyning til Oslos befolkning. Vi er også pålagt av Mattilsynet å ha en ny vannforsyning i drift innen 2028.





Må ut

At byggingen av brannstasjon på Bryn stoppes, vekket også reaksjoner torsdag. Høyres Anne Rygg sier dette:

– Her har det vært så pinlig dårlig planlegging og økonomistyring, at de nå bare gir opp og skrinlegger hele prosjektet. Vi fikk et skremmeskudd allerede i fjor. Det virket som de hadde glemt at det skulle være vegger, tak og garderober på brannstasjonen, sier hun. Venstres Hallstein Bjercke mener byrådet må komme med en plan for ny hovedbrannstasjon raskt.

– Oslo er nødt til å ha en hovedbrannstasjon. Men slik den økonomiske situasjonen er nå, så virker det klokt å ikke gå videre med disse planene, sier Bjercke.

I 2023 må Oslo Brann- og redningsetat ut av sine nåværende lokaler, og de hadde sett frem til en ny brannstasjon, i stedet for den gamle som er nedslitt.

Brannsjef Jon Myroldhaug. (Tom Vestreng)

– Det er synd at prosjektet ikke blir realisert. Vi har sett frem til en løsning der vi får samlet etatens fellesfunksjoner og et tettere samarbeid med Vann- og avløpsetaten, samtidig så har vi forståelse for kommunens økonomiske situasjon, sier brannsjef Jon Myroldhaug til Dagsavisen.

– I 2023 må vi flytte ut av Hovedbrannstasjonen på Arne Garborgs plass for å gi plass til det nye regjeringskvartalet. Beredskapen opprettholdes gjennom bygging av ny sentrum brannstasjon og videre bruk av den midlertidige brannstasjonen i Eikenga. I påvente av bygging av ny hovedbrannstasjon, må det finnes midlertidige lokaler for etatens administrasjon, forebyggende avdeling og garasjering av deler av beredskapmateriellet, sier han videre.