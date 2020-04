Søknaden sendes etter faglig anbefaling fra smittevernoverlegen i Oslo, opplyser byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

– Hele Oslo må være hjemme i påsken, og det vil dermed være stor pågang til dagligvarebutikkene gjennom påsken, noe som vil føre til økt fare for koronasmitte, advarer byrådslederen. (NTB)

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener butikkansatte har gjort seg fortjent til en pust i bakken i påsken.

KrF-lederen gjør det nå klart at regjeringen ikke kommer til å tillate noen generell åpning av dagligvarebutikker på fridagene i påsken. En slik åpning er det rett og slett ikke noe behov for, mener Ropstad.

I stedet vil han sikre at de ansatte får ta ferie.

– Ansatte i varehandelen har gjort en fantastisk innsats. De har iverksatt smitteverntiltak. De har gått på jobb selv om risikoen for smitte for dem er relativt stor. Og mange av dem har jobbet ekstremt mye de siste ukene, sier Ropstad til NTB.

Trengsel

Dagligvarebransjen har vært bekymret for trengsel i butikkene før skjærtorsdag. Ropstad er for sin del overbevist om at det skal gå greit så lenge kundene tar hensyn.

– Jeg tror alle er klar over situasjonen og kommer til å planlegge påskehandelen enda bedre i år.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa denne uka til Børsen at han syns det er en god idé å holde åpent i påsken, og at han vil vurdere å søke Fylkesmannen om tillatelse om dette.

Men Fylkesmannen kan kun gi dispensasjon etter individuell søknad, understreker Ropstad.

– Fylkesmannen kan ikke gi generell adgang til søndagsåpne butikker i Oslo. Det er det ikke hjemmel for i loven, sier han. (NTB)

