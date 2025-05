Frp vil fjerne pensjonspenger fra offentlig ansatte

Ordningen ble forhandlet fram med partene i arbeidslivet da Erna Solberg var statsminister og Siv Jensen (Frp) var finansminister, og ble vedtatt i Stortinget – mot stemmene til Frp.

Da regjeringen presenterte sitt forslag til revidert budsjett, var det med en tilleggsbevilgning på 4,1 milliarder kroner for å dekke merkostnader for det offentlige til avtalefestet førtidspensjon (AFP).

Dette innebærer at staten tar på seg de ekstra kostnadene som kommuner og fylkeskommuner har fått som følge av den nye AFP-ordningen for å skåne den utsatte kommuneøkonomien.

Bortkastede penger

Det fikk Frps Per-Willy Amundsen til å rase.

– Pengene bør heller brukes til bedre tjenester til innbyggerne, i stedet for å gi kommunalt ansatte uten spesielt krevende stillinger mulighet til å gå av med tidlig pensjon, mener Frps Per-Willy Amundsen.

– At det nå må brukes 4,1 milliarder kroner for at kommuneansatte uten spesielt krevende stillinger skal gå tidlig av med pensjon, viser at Stortinget gjorde en dårlig beslutning da flertallet valgte å innføre denne rettigheten. Disse pengene kunne gått til å styrke kommunens tjenester og til å avlaste de som faktisk står i arbeid. Nå skjer det motsatte, hevder Per-Willy Amundsen.

Spørsmålet om hva Frp skal bruke de 4,1 milliardene til i sitt eget alternative budsjett, vil han ikke svare på.

Dårlig pengebruk

På spørsmål om hvordan denne avtalen kan følges opp uten 4,1 milliarder kroner som regjeringen har foreslått, svarer han:

Frp stemte mot den nye AFP-ordningen i Stortinget i 2018, og argumentere fortsatt mit ordningen.

– Ordningen skaper forskjellsbehandling mellom arbeidstakere og treffer ikke de som har behov for tidligpensjon, sier Amundsen.

Han erkjenner imidlertid at det er lite sannsynlig at Frp kan få flertall for å fjerne AFP-ordningen vis de får flytte inn i regjeringskontorene.

Men partiets primærstandpunkt er at AFP er en dårlig bruk av penger. – Vi vil hellefr jobbe for at kommunenes tjenester styrkes i fremtiden i stedet for å innføre dyre ordninger som samfunnet taper på, sier han.

– Liten forståelse

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener Frp viser liten forståelse for realiteten i offentlig sektor.

– Dette er et rent arbeidstakerfiendtlig utspill. Velgerne bør merke seg Frps holdning til de offentlig ansatte som hver dag sikrer velferdsstaten, sier hun til FriFagbevegelse.

Tidligpensjonen gjelder blant annet for personer med såkalt særaldersgrenser, noe som også ble avtalt i 2018.

Her er det snakk om yrker med spesielt fysisk eller psykisk krevende arbeidsforhold, som for eksempel brannmenn, helsepersonell, renholdere og politifolk.

Mette Nord synes det også er vanskelig å skjønne at de som jobber på kontor, ikke trenger AFP på en mer generell basis.

– Noe av poenget med omleggingen var nettopp å sidestille privat og offentlig pensjon, sier hun.

Hun avfeier at en avskaffelse av AFP eller tidligpensjon kan skaffe flere ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

– Det er heller ikke snakk om noen gullkantet pensjon. Det er snakk om at man skal ha om lag to tredjedeler av lønna etter en lang karriere i offentlig sektor, sier Mette Nord.

