Ap vinner tilbake unge menn fra Høyre

I januar i fjor ble det kjent at bare 7 prosent av unge menn stemte på Arbeiderpartiet ved kommunevalget høsten 2023. Det skremte daværende AUF-leder Astrid Hoem.

– Den lave oppslutningen blant ungdommen kan ikke bare få konsekvenser for neste valg. Det kan spolere hele sosialdemokratiets framtid, uttalte Hoem til FriFagbevegelse.

Et drøyt år etterpå er mye forandret. Ap er nå i regjering alene, Jens Stoltenberg er kommet tilbake i norsk politikk og Arbeiderpartiet har gjort et formidabelt hopp på meningsmålingene.

Opinion har gjort et dypdykk i tallene for målingene de siste månedene, og de kan nå slå fast at Ap har fått bedre tak på alle velgergrupper, også de unge.

Tall gleder: – Ap til å kjenne igjen

AUF-leder Gaute Skjervø gleder seg over utviklingen.

– Det er gledelige nyheter for Ap, som viser at det fungerer å snakke om saker som unge menn er opptatt av. Det viser også en effekt av at Ap er til å kjenne igjen, sier Skjervø og utdyper:

– Jeg opplever, etter at Sp gikk ut av regjering, at Ap har tatt fullt eierskap i å snakke om sin egen politikk, som særlig handler om å skape trygghet i all utryggheten Norge er omgitt av. Mange kjenner på at verden er blitt mer kaotisk. Da er det godt for folk å vite hvor de har Ap, mener Skjervø.

I en sammenlikning av perioden oktober-januar mot perioden februar-mai, har oppslutningen om Ap blant unge menn økt med 7,4 prosentpoeng – fra 11,5 til 18,9 prosent. Samtidig har Høyre tapt 6,2 prosentpoeng og gått fra 22,6 til 16,4 prosents oppslutning i den samme velgergruppa.

Unge menn og unge kvinner isolert gir små utvalg og feilmarginer så store at de generelt ikke pleier å se på disse tallene per måling, ifølge rådgiver Maria Rosness i Opinion. Derfor har hun laget en oversikt med fire måneder meningsmålinger slått sammen.

– Dette har vi gjort for å øke sikkerheten i dataene, og har valgt å se fire måneder samlet for å få et tilstrekkelig utvalg. Så har vi valgt oktober-januar fordi det var en periode med stabile målinger, og neste periode fra februar fordi det var da Ap startet oppgangen. Da ser vi forskjellene, forklarer Rosness.

Rådgiver Maria Rosness i Opinion. (Opinion)

Sp-exit, Jens og Trump

Opinions ferske partibarometer for Dagsavisen og FriFagbevegelse viser nærmest dødt løp mellom blokkene i norsk politikk, med et knapt borgerlig flertall.

«Mest interessant er det imidlertid å se på de lange linjene og velgernes vandring siden stortingsvalget i 2021», skriver Dagsavisens Kjell Werner i en kommentar tidligere i uka, der han tar til orde for at Høyre og Sp har et Frp-problem.

Endringer er altså på gang også blant unge velgere, hvor Ap ikke lenger er like små som de har vært de siste par årene. Målingen på 7 prosents oppslutning ble fulgt opp av en Opinion-undersøkelse gjort for Dagsavisen og FriFagbevegelse i 2024 som viste at unge menn velger blått og at kvinnene følger etter.

Nå er dette i ferd med å snu.

– Aps opptur blant unge menn går i takt med befolkningen ellers, hvor flere vil stemme Ap nå enn før Sps regjeringsexit. Vi kan ikke trekke økningen i Aps oppslutning til Sps exit direkte, det var jo flere ting som skjedde samtidig, påpeker Maria Rosness i Opinion.

Valgforsker Johannes Bergh er enig.

– En god del av disse Ap-velgerne søkte tidligere til Høyre for styringsdyktighet innen økonomi, som unge menn generelt er mer opptatt av enn unge kvinner. De jager bedre personlig økonomi, for eksempel ved å kunne betale mindre skatt.

– Så ser vi en generell trend nå i retning Ap og bort fra Høyre. Det har skjedd etter endringer i regjeringen, der Sp gikk ut og Stoltenberg kom tilbake, og det samtidig er urolige tider med Donald Trump som USA-president. Da legger velgerne større vekt på styringsdyktighet innen sikkerhets- og utenrikspolitikk, der Ap står sterkt og kanskje også har en fordel av å være et parti med regjeringsmakt, mener Bergh.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Frp størst: – Unge er høyreorienterte

Men – tro ikke at høyrevinden har lagt seg. Den er bare blitt en mildere bris.

Opinions oversikt viser nemlig også at Frp fortsatt er det klart største foretrukne partiet blant menn under 30 år. Frp-oppslutningen her er mer stabil, med en endring fra 34,7 til 33,8 prosent.

– Det er interessant at mange har gått fra Høyre til Ap mens Frp nesten ikke har tapt velgere. Så høyredreiningen blant unge står fortsatt, sier Rosness, og legger til:

– Unge under 30 år er generelt sett høyreorienterte, både kvinner og menn. Blant menn vil halvparten av de med en partipreferanse stemme Høyre eller Frp, mens 41,8 prosent av kvinnene vil gjøre det samme.

– Dårlig nytt for Høyre

Valgforskeren støtter at høyrevinden, som han kaller bølgen, ikke har lagt seg.

– Det er veldig jevnt mellom blokkene i norsk politikk, der Frp holder stand og høyrebølgen derfor ikke ser ut til å ha forsvunnet, sier Bergh, og påpeker:

– Frps posisjon blant unge menn er på en måte dårlig nytt for Høyre. Frp vinner høyrebølgen og har sånn sett markert seg som det tydeligste alternativet til en rødgrønn regjering. Blant unge, men også generelt, har vi jo trodd at Høyre var garantisten for en borgerlig regjering.

Valgforskeren trekker også fram tendensene blant unge kvinner:

– Målingene blant unge kvinner er også et uttrykk for at høyrebølgen ikke er borte. Velgergruppa har for meg en overraskende stor oppslutning om Frp, da de ofte er mer venstreorienterte. Det viser oversikten også at de er, men i mindre grad enn man skulle tro. Det ser ut til å ha blitt et jevnere kjønnsgap mellom blokkene, mener Bergh.

AUF-leder Gaute Børstad Skjervø gleder seg over at Ap gjør det litt bedre blant unge velgere. (André Bruer Stepanoski)

AUF: – Høyrefokus på formueskatt

AUF-leder Gaute Skjervø derimot, heiser flagg.

– 2024 var et høyrevindens år. Jeg opplever at vinden nå har snudd, og at mye har endret seg siden Trump kom tilbake til Det hvite hus. Det handler i bunn og grunn om at politikken er blitt mer alvorlig. I slike tider prioriterer Ap sikkerhet og økonomisk fordeling.

– Gjør ikke også Høyre det?

– Nei, det står i motsetning til Høyre og Frp, som har låst seg til særlig å snakke om formueskatt, som mange er engasjerte i, men som bygger på en analyse fra i fjor høst og som allerede er utdatert, mener Skjervø.

– Ap har fått ekstremt mye presse

Unge Høyre-leder Ola Svenneby er ikke overrasket over trenden blant unge velgere, men har en annen teori enn rivalen.

– Når man bryter ned til målgrupper i resultater av meningsmålinger, er det ikke så overraskende at Ap har styrket seg også blant de yngste, som de har gjort generelt. Vi har vært gjennom en politisk situasjon der Ap har fått ekstremt mye pressedekning som følge av Sp-exit og Jens-retur, som har vært perfekt for dem. Nå kommer vi nærmere valget og politikken blir viktigere. Det tror jeg vil tjene høyresiden, sier Svenneby.

Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, sier at Aps framgang og Frps posisjon på meningsmålinger gjør ham motivert til valgkampen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Han mener i tillegg at AUF har beveget seg retorisk til høyre i perioden målingene speiler.

– AUF har sluttet å snakke om for eksempel abort og homoterapi, og gitt oss en annen konkurranse.

– Hva tenker du om at Frp nå gir mest kraft til høyrevinden?

– Fasiten får vi i september. Det er meningsløst å bekymre seg for trender, jeg blir heller motivert til å gjøre en bedre jobb for å fremme Høyres politikk, svarer Svenneby.

Vender ryggen til KrF

Blant unge kvinner viser oversikten fra Opinion mellom de samme periodene at KrF taper oppslutning blant kvinner under 30 år. Fra oktober-januar til februar-mai har denne oppslutningen endret seg fra 3,9 til 0,4 prosent.

– Det er interessant, selv om det er små tall, mener valgforsker Bergh, som tror følgende kan forklare mye:

– Dette er ikke et godt tegn for dem. Før valget i 2023 lyktes KrF med å appellere til yngre velgere med mye snakk om familiepolitikk. I det siste har de snakket mer om andre saker. Landsmøtet ga mye oppmerksomhet til Pride-flagg på skoler og kjønnsdebatt, hvor KrF har et konservativt syn som nok ikke er det mest tiltalende for mange unge kvinner, tror Bergh.

Rosness i Opinion sier at KrF-endringen er statistisk signifikant, men påpeker at utvalget er lite og mener det er utfordrende å gi en årsaksforklaring.

– Men man kan jo spekulere i at en liten endring her dreier seg om at KrF har hatt en dreining mot å være mer konservative, og at det er noe som ikke treffer unge kvinner, sier Rosness.

Menn under 30 år okt-24 – jan-25 feb-25 – mai-25 Antall spurte 444 420 Vekt 385 371 Antall svart 325 321 Vekt 296 296 Ap - Arbeiderpartiet 11,5 % 18,9 % SV - Sosialistisk Venstreparti 8,3 % 8,3 % R - Rødt 6,6 % 3,9 % Sp - Senterpartiet 6,3 % 4,3 % KrF - Kristelig Folkeparti 4,8 % 5,0 % V - Venstre 2,2 % 4,5 % MDG - Miljøpartiet De Grønne 2,1 % 2,3 % H - Høyre 22,6 % 16,4 % Frp - Fremskrittspartiet 34,7 % 33,8 % Andre partier 1,0 % 2,7 %