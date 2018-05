Oslo

Gårsdagens lekkasje av fyringsolje kom fra anlegget til Sporveien på Ryen, bekrefter politiet til NRK.

– Det skjedde et uhell som førte til at det har gått olje ut i grunnen, sier seksjonsleder for økonomi og spesialetterforskning, Rune Skjold til NRK.

To firmaer var innleid for å tømme fyringsoljetankene i Sporveiens vognhall på forsvarlig måte.

– Det er for tidlig å si om noen kan mistenkes for å ha begått noe straffbart i forbindelse med hendelsen, sier Skjold til Aftenposten.

Han opplyser at oljeutslippet skjedde i Sporveiens anlegg i Vårveien 55. Fyringsoljen rant deretter ut i Alnaelva ved Enebakkveien 69. (NTB)